Ученых удивила истинная причина непереносимости глютена

Lancet: чувствительность к глютену связана с взаимодействием кишечника и мозга
Чувствительность к глютену, от которой, по оценкам специалистов, страдает до 10% населения Земли, на самом деле может не иметь прямого отношения к самому глютену. К такому выводу пришла международная команда исследователей, проанализировав все современные данные о нецелиакической чувствительности к глютену (НЧГ). Работа опубликована в журнале The Lancet.

Люди с НЧГ испытывают вздутие, боль в животе, усталость и другие симптомы после употребления продуктов с глютеном, но при этом не имеют целиакии — аутоиммунного заболевания, при котором этот белок действительно вызывает повреждение кишечника. Новое исследование показало, что в большинстве случаев причиной недомогания становятся не белки пшеницы, а другие факторы.

«Вопреки распространенному мнению, большинство людей с НЧГ не реагируют именно на глютен», — рассказала ведущий автор работы, доцент Мельбурнского университета Джессика Бесикерски.

По ее словам, симптомы чаще вызваны ферментируемыми углеводами, другими компонентами пшеницы или даже тем, как человек интерпретирует сигналы от своего организма. В крупнейших объединенных анализах ученые обнаружили реальные реакции на глютен лишь в отдельных строго контролируемых экспериментах, тогда как в большинстве случаев эффект был сопоставим с плацебо.

«Люди с синдромом раздраженного кишечника, считающие себя чувствительными к глютену, одинаково реагируют на глютен, пшеницу и плацебо. Это показывает, насколько сильно на симптомы влияют ожидания и прошлый опыт», — добавила исследовательница.

Авторы подчеркнули, что НЧГ следует рассматривать как часть спектра нарушений взаимодействия кишечника и мозга — аналогично синдрому раздраженного кишечника, — а не как отдельное заболевание, связанное с глютеном.

Ранее были названы продукты, провоцирующие переедание.

