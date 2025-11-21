В России создали программу для ранней диагностики старения позвоночника

Ученые Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера и Пермского Политеха создали программу анализа КТ-снимков, которая прогнозирует риск разрушения позвоночника за 10–15 лет до возможных патологических переломов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объяснили исследователи, «тихая эпидемия» возрастных изменений позвоночника начинается гораздо раньше, чем появляются первые симптомы. Но стандартная диагностика выявляет только сформировавшиеся дефекты: рентген показывает грубые повреждения, денситометрия фиксирует лишь плотность кости, а КТ визуализирует текущее состояние, но не способно прогнозировать будущие риски.

Новая программа решает эту проблему. В ее основу легли многолетние исследования структуры грудных позвонков у мужчин и женщин в возрасте от 22 до 75 лет. Ученые измеряли высоту, ширину, передне-задний размер и рентгеновскую плотность трех ключевых элементов позвоночного столба — первого, шестого и двенадцатого грудных позвонков.

«Процесс уплощения позвонков начинается уже в молодости. К 36–60 годам высота снижается на 4–5% при расширении на 2–3%, а после 60 лет — на 7–11% при увеличении ширины на 7–12%. Особенно заметны изменения у женщин в зоне 12-го позвонка», — отметил Анатолий Баландин, доцент кафедры анатомии ПГМУ, врач-невролог, доктор медицинских наук.

Снижение высоты и расширение позвонков нарушает распределение нагрузки, ускоряет износ межпозвоночных дисков, приводит к хроническим болям, сутулости и существенному повышению риска переломов.

Программный комплекс анализирует данные стандартной КТ принципиально новым образом. Врач вводит возраст, пол, антропометрию и точные измерения позвонков, включая рентгеновскую плотность и угол изгиба позвоночника. Алгоритм сравнивает эти данные с нормами для соответствующих возрастных групп.

«Если у 45-летнего пациента параметры позвоночника соответствуют нормам для 60-летних, система фиксирует ускоренное старение. Это позволяет врачу вовремя назначить профилактику, опираясь на объективные расчеты», — пояснил Владислав Никитин, доцент кафедры вычислительной математики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Программа выводит таблицу коэффициентов корреляции, показывающих, как взаимосвязаны ключевые показатели. Например, если уменьшение плотности кости сильно связано с расширением позвонка, это говорит о высоком риске критической потери прочности.

Главное преимущество технологии — работа «на опережение». В отличие от стандартных методов, которые фиксируют деформации постфактум, система позволяет выявить угрозу за 10–15 лет до возможных переломов. Это дает возможность предотвратить тяжелые последствия — с помощью гимнастики, коррекции питания или медикаментозной поддержки.

Ранее в России научились прогнозировать исход лечения черепно-мозговой травмы.