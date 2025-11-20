Назван материал для защиты от космической радиации, который может быть использован на РОС

В БГТУ имени В.Г. Шухова создали новый материал, предназначенный для защиты космонавтов от радиационного воздействия. Он может быть использован на Российской орбитальной станции (РОС), призванной в будущем заменить для отечественных космонавтов Международную космическую станцию (МКС). Об этом «Газете.Ru» рассказала автор разработки, ведущий научный сотрудник БГТУ имени В.Г. Шухова доктор технических наук Наталья Черкашина.

Ученая в рамках «Десятилетия науки и технологий», которое учредил президент, занимается разработкой материалов, предназначенных для защиты космонавтов от радиационного воздействия. Процесс представляет собой наполнение полимеров специальными радиационно-защитными наполнителями. Эта инженерная задача направлена на создание композитов, способных существенно увеличить продолжительность пребывания экипажа на орбите. Кроме того, новые материалы позволят использовать обычные промышленные микросхемы вместо дорогостоящих зарубежных аналогов.

«Космическая радиация отличается от земной, и это подтолкнуло к идее разработки материалов, способных обеспечивать защиту именно в условиях открытого космоса. Мы создали технологию, при которой существующие наполнители для радиационной защиты покрываются специальной гидрофобизирующей (водоотталкивающей) пленкой. Таким образом мы улучшаем эффективность наполнителей и можем большее их количество ввести в полимер. Благодаря имеющемуся оборудованию удалось сымитировать воздействие космической радиации и изучить поведение разработанных материалов в таких условиях», – отмечает Черкашина.

По ее словам, когда строились отсеки международной космической станции, модули, там не предусматривалась защита космонавтов от радиации.

«И каюты космонавтов, где они проводят большую часть времени, созданы из металлической алюминиевой стенки. Затем была создана защитная шторка, но она очень толстая – порядка 8 см, а каюта космонавта и так небольшая. Кроме того, материал, из которого сделана шторка, защищает только от нейтронов, но не учитывает, например, вторичное гамма-излучение, а наш материал, он учитывает и нейтронное, и вторичное гамма-излучение, и защиту от электронов, и от протонов», – отметила ученая.

С 2022 по 2024 год ученые проводили исследования на российском сегменте международной космической станции и доказали эффективность разработанных материалов.

«То есть при толщине экрана в 1 сантиметр они снижают уровень радиации в 1,5– 2 раза в зависимости от условий, ведь в разные месяцы уровень радиации отличается. Мы сдали финальный отчет в этом году, и теперь в «Роскосмосе» уже рассматривают наш материал как альтернативу для Российской орбитальной станции», – рассказала ученый.

