На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена слабость агрессивного рака крови

Cell: блокировка одной молекулы снижает риск рецидива агрессивного рака крови
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты научного центра Питера Мака установили, что блокировка работы одной молекулы может предотвратить рецидив миелоидного лейкоза (ОМЛ) — одной из самых агрессивных и трудноизлечимых форм рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Команда ученых обнаружила, что клетки ОМЛ (в особенности стволовые) нуждаются в молекуле гем (heme) для выживания. При блокировании ее выработки раковые клетки погибают в результате недавно особой формы клеточной гибели, называемой купроптозом.

«Мы нашли фундаментальную слабость клеток острого миелоидного лейкоза. Блокируя выработку гема, мы запускаем купроптоз и эффективно уничтожаем клетки, которые чаще всего вызывают рецидив. Это открывает путь к новым методам лечения, потенциально более долгосрочным и эффективным», — заявил один из авторов исследования, доктор Александр Льюис.

Ученые отмечают: при рецидиве ОМЛ прогноз лечения крайне неблагоприятный: средняя продолжительность жизни пациентов составляет четыре-шесть месяцев. По словам исследователей, новый подход может быть эффективен даже при устойчивых к стандартным препаратам формах заболевания.

Исследователи также выявили другие метаболические пути, которые могут усиливать эффект блокирования гема, открывая возможности для более эффективных комбинаций лечения в будущем. Однако авторы работы отмечают, что перехода к клиническим испытаниям на людях потребуется время.

Ранее выяснилось, что популярные обезболивающие опасны при раке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами