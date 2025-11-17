На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Совершен прорыв в лечении болезни Альцгеймера

NR: найден способ помешать образованию белковых фибрилл при болезни Альцгеймера
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Токийского столичного университета выяснили, что образование патологических фибрилл тау-белка при болезни Альцгеймера начинается не сразу, а проходит через промежуточную стадию — формирование крупных рыхлых кластеров. Если разрушить эти временные структуры, фибриллы фактически перестают образовываться. Работа опубликована в журнале Neuroscience Research (NR).

Болезнь Альцгеймера до сих пор остается одной из самых трудноизучаемых и плохо поддающихся терапии нейродегенеративных патологий. Традиционно механизмы ее развития анализируют с позиций биологии и фармакологии. Однако из-за сложности процесса к поиску решения все чаще подключаются и другие дисциплины.

Команда профессора Рэй Куриты применила физику полимеров, чтобы разобраться, как именно тау-белок превращается в жесткие токсичные нити, нарушающие работу нейронов. В мире полимеров хорошо известно: многие молекулы кристаллизуются не по одному звену, а создают промежуточные рыхлые структуры, которые затем перестраиваются в жесткий кристалл. Ученые предположили, что с тау-белком может происходить то же самое.

Эксперименты подтвердили эту гипотезу. В растворах тау-белка появлялись крупные кластеры размером в десятки нанометров — именно они становились «зародышами» будущих фибрилл. Наблюдать эти структуры удалось с помощью малоуглового рентгеновского рассеяния и флуоресцентных методов. Оказалось, что такие кластеры неустойчивы: изменить концентрацию хлорида натрия — и они полностью исчезают.

Растворы, где эти кластеры растворялись, почти не образовывали фибрилл. Исследователи объясняют это тем, что увеличение количества солей усиливает электростатическое экранирование. Заряженные молекулы — например, тау и гепарин, который ускоряет агрегацию — хуже взаимодействуют, и образование кластеров становится практически невозможным.

Работа группы Куриты предлагает новый подход к терапии нейродегенеративных заболеваний. Вместо попыток разрушить уже сформированные патологические фибриллы можно вмешиваться на самой первой стадии — блокировать образование временных кластеров, без которых дальнейшая агрегация не запускается.

По мнению авторов, это может стать отправной точкой для создания принципиально новых препаратов не только против болезни Альцгеймера, но и других нарушений, связанных с патологической агрегацией белков, включая болезнь Паркинсона.

Ранее был назван простой способ выявить первые признаки деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами