На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прием пищи в одиночестве опасен для пожилых, выяснили ученые

Appetite: еда в одиночестве повышает риск ослабления костей у пожилых
true
true
true
close
Depositphotos

Прием пищи в одиночестве повышает риск ослабления костей и снижения массы тела у пожилых. К такому выводу пришли исследователи Университета Флиндерса. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

Ученые проанализировали данные 20 ранее опубликованных международных исследований. В них приняли участие свыше 80 тысяч человек в возрасте от 65 лет из 12 стран. Метанализ показал, что одиночные приемы пищи были связаны с общим снижением качества рациона и дефицитом ключевых групп питательных веществ. Также у пожилых людей, которые часто принимали пищу в одиночестве, повышался риск непреднамеренной потери массы тела и развития хрупкости костей.

Особенно выражены различия в потреблении белка — нутриента, необходимого для поддержания мышечной массы и сохранения функциональной независимости в пожилом возрасте.

Авторы отмечают, что прием пищи является не только физиологическим, но и социальным процессом. Отсутствие компании за столом снижает аппетит, сокращает разнообразие рациона и может отрицательно влиять на эмоциональное состояние. Совокупность этих факторов приводит к дефициту нутриентов и ухудшению физического здоровья.

Ученые подчеркивают, что одиночные приемы пищи являются потенциально модифицируемым фактором риска. Стимулирование социального взаимодействия во время еды и создание условий для совместных трапез могут способствовать улучшению качества питания и общего состояния здоровья пожилых людей.

Ранее россиянам рассказали, как распознать анорексию, даже если вес в норме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами