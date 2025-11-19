На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила, что неправильное глотание слюны может влиять на прикус

Стоматолог Маруфиди: неправильное глотание слюны может нарушить прикус
true
true
true
close
Dental Monitoring/Global Look Press

Инфантильный тип глотания — это паттерн, присущий младенцам, который может сохраняться и у более старших детей, если не обращать на него внимание. Он влияет на развитие речевых навыков и формирование прикуса, рассказала «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

Глотательная функция обеспечивается скоординированным сокращением определенных групп мышц под контролем нервной системы. У детей раннего возраста и у взрослых этот процесс происходит по-разному.

«Младенцы появляются на свет с развитым сосательным рефлексом, их организм настроен на грудное вскармливание. Чтобы протолкнуть молоко в пищевод, язык при глотании двигается вперед и назад. Рот при этом приоткрыт, верхние и нижние челюсти не смыкаются. Если такая особенность сохраняется у детей старше 3 лет, она считается аномалией, поскольку негативно влияет на речь и прикус», – рассказала врач.

По словам стоматолога, есть два основных признака такого отклонения: малыш ест твердую пищу, запивая ее жидкостью, заметно, что при глотании ребенок напрягает подбородок и губы.

«Если у ребенка старше трех лет язык расположен на дне полости рта, это является патологией. Когда язык давит на ткани слишком сильно, зубы нередко сдвигаются вперед, напряжение губ вызывает отклонение верхних и нижних передних зубов в направлении неба и языка. Данный тип глотания приводит к образованию щелей между зубами — так называемых диастем. Возможно формирование открытого или бокового прикуса, суженного или готического неба», – рассказала доктор.

Сбой начинается во время перехода от смесей и грудного молока на взрослое питание. Негативную роль здесь играет отсутствие жесткой пищи в рационе малыша.

Прежде чем проводить ортодонтическое лечение, необходимо избавиться от неправильных движений губ и языка при глотании. Для этого нужно как можно раньше обратиться к логопеду и стоматологу, которые помогут решить данный вопрос.

Ранее были названы продукты, из которых витамин С усваивается лучше всего,

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами