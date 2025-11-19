Врач предупредила, что неправильное глотание слюны может влиять на прикус

Инфантильный тип глотания — это паттерн, присущий младенцам, который может сохраняться и у более старших детей, если не обращать на него внимание. Он влияет на развитие речевых навыков и формирование прикуса, рассказала «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

Глотательная функция обеспечивается скоординированным сокращением определенных групп мышц под контролем нервной системы. У детей раннего возраста и у взрослых этот процесс происходит по-разному.

«Младенцы появляются на свет с развитым сосательным рефлексом, их организм настроен на грудное вскармливание. Чтобы протолкнуть молоко в пищевод, язык при глотании двигается вперед и назад. Рот при этом приоткрыт, верхние и нижние челюсти не смыкаются. Если такая особенность сохраняется у детей старше 3 лет, она считается аномалией, поскольку негативно влияет на речь и прикус», – рассказала врач.

По словам стоматолога, есть два основных признака такого отклонения: малыш ест твердую пищу, запивая ее жидкостью, заметно, что при глотании ребенок напрягает подбородок и губы.

«Если у ребенка старше трех лет язык расположен на дне полости рта, это является патологией. Когда язык давит на ткани слишком сильно, зубы нередко сдвигаются вперед, напряжение губ вызывает отклонение верхних и нижних передних зубов в направлении неба и языка. Данный тип глотания приводит к образованию щелей между зубами — так называемых диастем. Возможно формирование открытого или бокового прикуса, суженного или готического неба», – рассказала доктор.

Сбой начинается во время перехода от смесей и грудного молока на взрослое питание. Негативную роль здесь играет отсутствие жесткой пищи в рационе малыша.

Прежде чем проводить ортодонтическое лечение, необходимо избавиться от неправильных движений губ и языка при глотании. Для этого нужно как можно раньше обратиться к логопеду и стоматологу, которые помогут решить данный вопрос.

