проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каком возрасте риски рака простаты максимальны

Уролог Артеменко: в возрасте 70 лет риски развития рака простаты максимальны

true
true
true
close
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

До сорока лет рак простаты встречается крайне редко, но после наступления этого возраста риски начинают расти и достигают максимума к 65–70 годам, рассказал «Газете.ru» врач-уролог клиники Docmed Сергей Артеменко.

Рак предстательной железы (РПЖ) — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин старше сорока лет. По данным Росгосстраха, это также второй по частоте онкологический диагноз у клиентов компании — на первом месте рак молочной железы у женщин. Около 10% обращений по полисам онкострахования приходится именно на рак простаты.

«Специалисты до сих пор не могут назвать единственную причину, по которой развивается рак предстательной железы. Однако риски зависят от возраста мужчины. До сорока лет рак простаты встречается редко, после этого рубикона вероятность заболевания начинает расти и достигает максимума к 65–70 годам. Важную роль играет семейный анамнез: если у отца или брата диагностировали рак простаты, вероятность заболевания у мужчины выше», — объяснил доктор.

Чаще всего он возникает под воздействием целого комплекса факторов — наследственных, гормональных, метаболических и внешних. Однако хорошо известно, что на значительную часть из них можно повлиять.

«Дополнительные риски создают избыточный вес, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, злоупотребление алкоголем и курение. И это хорошая новость, потому что изменить образ жизни (и, следовательно, снизить риски) — как раз то, что всем нам по силам», — отметил доктор.

Ранее были названы гены, мутации в которых повышают риск тромбозов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами