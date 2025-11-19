Россиянам рассказали, в каком возрасте риски рака простаты максимальны

До сорока лет рак простаты встречается крайне редко, но после наступления этого возраста риски начинают расти и достигают максимума к 65–70 годам, рассказал «Газете.ru» врач-уролог клиники Docmed Сергей Артеменко.

Рак предстательной железы (РПЖ) — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин старше сорока лет. По данным Росгосстраха, это также второй по частоте онкологический диагноз у клиентов компании — на первом месте рак молочной железы у женщин. Около 10% обращений по полисам онкострахования приходится именно на рак простаты.

«Специалисты до сих пор не могут назвать единственную причину, по которой развивается рак предстательной железы. Однако риски зависят от возраста мужчины. До сорока лет рак простаты встречается редко, после этого рубикона вероятность заболевания начинает расти и достигает максимума к 65–70 годам. Важную роль играет семейный анамнез: если у отца или брата диагностировали рак простаты, вероятность заболевания у мужчины выше», — объяснил доктор.

Чаще всего он возникает под воздействием целого комплекса факторов — наследственных, гормональных, метаболических и внешних. Однако хорошо известно, что на значительную часть из них можно повлиять.

«Дополнительные риски создают избыточный вес, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, злоупотребление алкоголем и курение. И это хорошая новость, потому что изменить образ жизни (и, следовательно, снизить риски) — как раз то, что всем нам по силам», — отметил доктор.

Ранее были названы гены, мутации в которых повышают риск тромбозов.