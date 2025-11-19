На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о смертельной опасности популярного средства для похудения

Conversation: таблетки для похудения Molecule содержат запрещенное вещество
true
true
true
close
Freepik

Быстрое похудение без усилий — именно такой эффект обещают ролики в TikTok, где блогеры демонстрируют «волшебные» изменения после приема капсул Molecule. Эта добавка стремительно набирает популярность среди молодежи в России и Восточной Европе. Однако, как показало недавнее расследование BBC, за рекламными заявлениями скрывается куда более опасная реальность. Об этом сообщает портал The Conversation.

Хотя на упаковке Molecule заявлены безобидные ингредиенты — корень одуванчика, семена фенхеля и черный чай, — лабораторные тесты выявили в капсулах сибутрамин. Это лекарство ранее назначали для снижения веса под торговым названием Reductil, но затем запретили в США, Великобритании и странах ЕС из-за серьезных побочных эффектов.

Сибутрамин действует на центры насыщения в мозге, повышая уровень серотонина и норадреналина и уменьшая аппетит. Он может ускорять энергозатраты и помогать поддерживать вес после похудения. Клинические данные показывали, что при комплексном подходе — диете, спорте и поддержке врачей — люди могли терять до 5–10% массы тела.

Но в 2010 году Европейское агентство лекарственных средств и регуляторы США и Великобритании запретили препарат. В крупном исследовании Scout выяснилось, что сибутрамин повышает риск инфаркта и инсульта, особенно у людей с заболеваниями сердца.

Помимо сердечно-сосудистых осложнений, препарат вызывает сухость во рту, бессонницу, головные боли и может существенно повышать давление и частоту сердечных сокращений за счет активации симпатической нервной системы.

Еще одна угроза — сочетание сибутрамина с другими лекарствами. Если принимать его вместе с антидепрессантами (например, СИОЗС или ингибиторами МАО), может развиться серотониновый синдром — потенциально смертельно опасное состояние. Подобный риск существует и при одновременном приеме ряда препаратов от мигрени и обезболивающих опиоидов.

Симптомы включают спутанность сознания, возбуждение, потливость, жар, учащенное сердцебиение, мышечные подергивания и нарушения координации. Кроме того, антибиотики и противогрибковые препараты, влияющие на работу печеночных ферментов, могут повышать концентрацию сибутрамина в крови.

В России сибутрамин доступен по рецепту для лечения ожирения у взрослых. Однако он все чаще встречается в нелегальных БАДах, продаваемых под видом «натуральных» средств для похудения — в том числе в капсулах Molecule. Такие препараты распространяются через интернет и обходят контроль качества, поэтому покупатели не могут быть уверены в их составе.

Эксперты подчеркнули: история сибутрамина — наглядное предупреждение о том, насколько опасными могут быть нерегулируемые таблетки для похудения. Даже лекарство, когда-то одобренное для широкого применения, способно причинить серьезный вред, особенно если продается нелегально или используется без врачебного контроля.

Ранее были названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами