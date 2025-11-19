Ученые предупредили о смертельной опасности популярного средства для похудения

Быстрое похудение без усилий — именно такой эффект обещают ролики в TikTok, где блогеры демонстрируют «волшебные» изменения после приема капсул Molecule. Эта добавка стремительно набирает популярность среди молодежи в России и Восточной Европе. Однако, как показало недавнее расследование BBC, за рекламными заявлениями скрывается куда более опасная реальность. Об этом сообщает портал The Conversation.

Хотя на упаковке Molecule заявлены безобидные ингредиенты — корень одуванчика, семена фенхеля и черный чай, — лабораторные тесты выявили в капсулах сибутрамин. Это лекарство ранее назначали для снижения веса под торговым названием Reductil, но затем запретили в США, Великобритании и странах ЕС из-за серьезных побочных эффектов.

Сибутрамин действует на центры насыщения в мозге, повышая уровень серотонина и норадреналина и уменьшая аппетит. Он может ускорять энергозатраты и помогать поддерживать вес после похудения. Клинические данные показывали, что при комплексном подходе — диете, спорте и поддержке врачей — люди могли терять до 5–10% массы тела.

Но в 2010 году Европейское агентство лекарственных средств и регуляторы США и Великобритании запретили препарат. В крупном исследовании Scout выяснилось, что сибутрамин повышает риск инфаркта и инсульта, особенно у людей с заболеваниями сердца.

Помимо сердечно-сосудистых осложнений, препарат вызывает сухость во рту, бессонницу, головные боли и может существенно повышать давление и частоту сердечных сокращений за счет активации симпатической нервной системы.

Еще одна угроза — сочетание сибутрамина с другими лекарствами. Если принимать его вместе с антидепрессантами (например, СИОЗС или ингибиторами МАО), может развиться серотониновый синдром — потенциально смертельно опасное состояние. Подобный риск существует и при одновременном приеме ряда препаратов от мигрени и обезболивающих опиоидов.

Симптомы включают спутанность сознания, возбуждение, потливость, жар, учащенное сердцебиение, мышечные подергивания и нарушения координации. Кроме того, антибиотики и противогрибковые препараты, влияющие на работу печеночных ферментов, могут повышать концентрацию сибутрамина в крови.

В России сибутрамин доступен по рецепту для лечения ожирения у взрослых. Однако он все чаще встречается в нелегальных БАДах, продаваемых под видом «натуральных» средств для похудения — в том числе в капсулах Molecule. Такие препараты распространяются через интернет и обходят контроль качества, поэтому покупатели не могут быть уверены в их составе.

Эксперты подчеркнули: история сибутрамина — наглядное предупреждение о том, насколько опасными могут быть нерегулируемые таблетки для похудения. Даже лекарство, когда-то одобренное для широкого применения, способно причинить серьезный вред, особенно если продается нелегально или используется без врачебного контроля.

