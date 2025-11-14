Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Ученые из США нашли возможное объяснение резкого роста случаев раннего рака кишечника — заболевания, которое все чаще диагностируют у людей младше 50 лет. Оказалось, употребление большого количества ультраобработанных продуктов может существенно повышать риск развития аденом — полипов, которые считаются предшественниками раннего колоректального рака. Работа опубликована в журнале JAMA Oncology.

Авторы работы из Массачусетской больницы общего профиля проанализировали данные почти 30 тысяч участниц долгосрочного проекта Nurses' Health Study II. Все они проходили регулярные эндоскопические обследования до 50 лет и заполняли подробные пищевые анкеты каждые четыре года.

Как выяснилось, женщины, которые употребляли в среднем по 10 порций ультраобработанных продуктов в день, имели на 45% более высокий риск образования аденом по сравнению с теми, кто ограничивался примерно тремя порциями. Такие продукты — это готовые блюда, сладости, снеки, полуфабрикаты и напитки, содержащие повышенные количества сахара, соли, насыщенных жиров и пищевых добавок.

«Наши результаты подтверждают важность снижения потребления ультраобработанных продуктов как меры, способной уменьшить растущую нагрузку раннего колоректального рака», — отметил руководитель исследования, гастроэнтеролог Эндрю Чан из онкологического центра Mass General Brigham.

По его словам, связь выглядит практически линейной: чем больше человек ест подобной пищи, тем выше вероятность образования полипов.

Всего исследователи выявили 2787 случаев предраковых образований. При этом связь с ультраобработанной пищей наблюдалась только для так называемых «классических» аденом — полипов, которые особенно часто предшествуют раннему раку. Для другой разновидности полипов, растущих медленнее, такой зависимости не обнаружили.

Даже с учетом других факторов риска — высокого индекса массы тела, диабета 2 типа и низкого потребления клетчатки — связь между ультраобработанной пищей и аденомами сохранялась. Но при этом диета не объясняет всех случаев раннего рака кишечника, и исследователи продолжают искать дополнительные причины, в том числе молекулярные и генетические.

