Назван простой способ снизить риск диабета вдвое

Diabetologia: нормализация уровня сахара вдвое снижает риск развития диабета 2-го типа
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Преддиабет традиционно рассматривается как промежуточная стадия перед развитием диабета второго типа. Однако новое исследование показало: для многих людей этот процесс можно развернуть в обратную сторону. Ученые из Института IMPACT Университета Дикина в Австралии выяснили, что возврат уровня глюкозы в норму снижает риск заболевания более чем на 50%. Работа опубликована в журнале Diabetologia.

Преддиабет диагностирован у примерно двух миллионов австралийцев, и каждый десятый из них ежегодно переходит в диабет второго типа. Это нарушение не только ухудшает качество жизни, но и создает колоссальную экономическую нагрузку: по данным Diabetes Australia, страна тратит на лечение и осложнения диабета около 9,1 млрд долларов в год.

Ранее медицинские рекомендации главным образом сосредотачивались на замедлении перехода от преддиабета к диабету. Но, как показало новое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, стратегию следует пересмотреть. Команда Дикина проследила за состоянием около 8 тыс. человек из Австралии, США и стран Азии.

«Люди, которым удалось вернуть уровень глюкозы в нормальный диапазон, имели на 51% меньший риск развития диабета второго типа. Это значимая разница и четкий знак того, что обращение преддиабета возможно», — отметил автор работы Наджме Давудиан.

Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, у кого показатели сердечно-метаболического здоровья оставались в норме — давление, холестерин, масса тела и объем талии. У некурящих и людей с нормальным индексом массы тела риск снижался до 80–85%. Напротив, участники, которые оставались в состоянии преддиабета, удваивали вероятность перехода в диабет, даже если другие параметры здоровья были относительно благополучными.

Ученые призывают пересмотреть подходы к лечению. Вместо того чтобы просто отслеживать динамику, медики должны активно работать над возвращением уровня сахара в норму и устранением сопутствующих факторов риска.

«Это серьезный сигнал. Пора перестать воспринимать преддиабет как медленное, но неизбежное движение к диабету, — подчеркнул Давудиан. — Нужно начать относиться к нему как к состоянию, которое можно обратить».

Исследователи призывают обновить клинические рекомендации, чтобы целью терапии становилось именно восстановление нормального уровня глюкозы в сочетании с улучшением общего метаболического здоровья.

Ранее была найдена возможная причина потери зрения при диабете.

