На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опровергнуто 180-летнее представление о природе света и материи

SR: в эффекте Фарадея важную роль играет магнитная составляющая световой волны
true
true
true
close
ENRIQUE SAHAGÚN

Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что в эффекте Фарадея важную роль играет не только электрическая, но и магнитная составляющая световой волны. Открытие опровергло 180-летнее представление о том, что поворот поляризации вызывается исключительно взаимодействием электрического поля света с зарядами в веществе. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Эффект Фарадея — одно из базовых оптических явлений, при котором поляризация света поворачивается при прохождении через материал, помещенный в постоянное магнитное поле. С момента его открытия Майклом Фарадеем в 1845 году считалось, что магнитная часть световой волны не играет роли в этом процессе.

Однако команда под руководством Амирa Капуа и Бенжаменa Ассулина из Института электротехники и прикладной физики Еврейского университета впервые показала теоретически, что колеблющееся магнитное поле света вносит прямой вклад в эффект Фарадея. По словам ученых, оно воздействует на спины — магнитные моменты частиц — и создает внутри материала крутящий момент, аналогичный действию статического магнитного поля.

«Если упростить, это взаимодействие света и магнетизма, — пояснил Капуа. — Статическое поле «закручивает» свет, а свет, в свою очередь, проявляет магнитные свойства вещества. Мы обнаружили, что магнитная часть световой волны вносит вклад первого порядка — она неожиданно активна».

Используя расчеты на основе уравнения Ландау–Лифшица–Гильберта, описывающего динамику спинов, ученые применили свою модель к широко используемому в оптике кристаллу твердого раствора тербия и галлия. Оказалось, что магнитная составляющая света объясняет около 17% наблюдаемого поворота поляризации в видимом диапазоне и до 70% — в инфракрасном.

«Наши результаты показывают, что свет «разговаривает» с материей не только через электрическое поле, но и через магнитное, о вкладе которого долгое время не подозревали», — отметил Ассулин.

Авторы считают, что открытие позволит по-новому взглянуть на управление магнитными свойствами материалов с помощью света. Это может найти применение в спинтронике, оптической памяти и технологиях квантовых вычислений, основанных на спинах.

Ранее был создан полимер для печати искусственных органов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами