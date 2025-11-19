В России создали беспилотники для устранения наледи на линиях электропередачи

Обледенение проводов линий электропередачи остается одной из основных причин зимних аварий в российской энергосистеме. В периоды сильных снегопадов и метелей лед формирует на кабелях огромную нагрузку, приводя к обрывам, поломкам опор и каскадным отключениям. Ученые Пермского Политеха создали беспилотный летательный аппарат с интеллектуальной системой позиционирования — он впервые позволяет автоматически и с высокой точностью наносить противообледенительную жидкость непосредственно на провода ЛЭП. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Внешне устройство напоминает классический квадрокоптер, но ключевую роль играет не форма, а сенсорная система. В корпусе выделены два сектора: верхний — с управлением, видеокамерой и насосом, и нижний — с резервуаром для жидкости. На первый взгляд, все просто. Однако принципиальное отличие — длинный чувствительный датчик, закрепленный на корпусе. Он выполняет роль «искусственного зрения», позволяя дрону буквально считывать положение провода с точностью до сантиметров.

Этот датчик работает в двух режимах: если на линии есть напряжение, он фиксирует электромагнитное поле; если линия обесточена, переходит в емкостный режим и определяет приближение по изменению электрических свойств окружающего пространства. По сути, дрон «ощущает» провод так же надежно, как человек — рукой.

Процесс обработки выглядит так: при получении метеопредупреждения оператор заправляет аппарат гидрофобной жидкостью и вручную подводит его к кабелю. Как только датчик фиксирует провод, дрон берет управление на себя. Он включается в автоматический режим, активирует насос и начинает движение вдоль линии, удерживая стабильное расстояние до провода. Форсунка, вынесенная в боковую часть корпуса, наносит жидкость строго на поверхность кабеля, без распыла в воздухе. По достижении опоры дрон останавливается, возвращается в ручной режим и перемещается к соседнему проводу.

«Система позволяет проводить точную обработку линий без прекращения подачи электроэнергии и без риска для персонала», — пояснил декан аэрокосмического факультета ПНИПУ, доктор технических наук Владимир Модорский.

По его словам, новая технология радикально меняет сам подход к профилактике обледенения: вместо затратных работ по устранению наледи энергетики могут заранее предотвращать ее образование.

Разработка Пермского Политеха фактически создает новый класс технических решений для энергетики. До сих пор борьба с наледью была либо высокозатратной, либо опасной, либо малоэффективной. Новый дрон впервые делает возможным то, что десятилетиями оставалось теоретической идеей: точное, безопасное и автоматизированное нанесение противообледенительных составов на протяженные высоковольтные линии.

