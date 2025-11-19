На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали биогель для заживления ран на основе йогурта

Matter: биогель на основе йогурта ускорил регенерацию тканей
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Колумбийского университета разработали биогель для восстановления тканей из внеклеточных структур йогурта. Результаты работы опубликованы в журнале Matter.

В основе разработки лежит использование внеклеточных везикул (EVs) — крошечных пузырьков, с помощью которых клетки обмениваются биологическими сигналами. Они переносят сотни белков и фрагменты генетического материала и способны запускать процессы заживления.

Обычно такие везикулы выделяют из культур клеток человека или животных, однако сложность и высокая цена такой работы ограничивают эффективность производства. Команда ученых нашла неожиданную альтернативу: использование везикул, содержащихся в йогурте. Они не только обеспечили большой выход материала, но и стали ключевыми строительными элементами нового геля.

«Они соединяют биосовместимые полимеры, формируя структуру, которую можно вводить в ткани с помощью шприца. Гель имитирует механические свойства живой ткани и при этом активно «общается» с клетками организма, стимулируя их на заживление без дополнительных химических добавок», — объяснили исследователи.

Эксперименты на мышах с нормальной иммунной системой показали обнадеживающие результаты. Материал после введения не вызвал неблагоприятных реакций и уже через неделю стимулировал активное образование новых кровеносных сосудов — ключевого этапа регенерации. Кроме того, биогель способствовал созданию противовоспалительной микросреды в местах повреждения, что ускорилями восстановление.

Авторы отмечают, что использование доступных источников, таких как йогурт, может значительно упростить и удешевить производство регенеративных материалов. Это открывает путь к новым методам лечения ран и повреждений тканей, где современные подходы часто оказываются недостаточно эффективными.

Ранее был создан 3D-материал, совместимый с иммунной системой человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами