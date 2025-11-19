На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные причины снижения либидо зимой

Сокращение светового дня, теплая одежда и снижение уровня физической активности могут заметно снижать сексуальное желание в холодное время года. Об этом изданию Tyla рассказала сексолог Минди ДеСета (Флоридский психоаналитический центр).

По словам эксперта, уменьшение количества солнечного света напрямую влияет на гормональный фон: снижаются уровни тестостерона, серотонина и мелатонина. Мужской гормон тестостерон регулирует либидо и эректильную функцию, выработку сперматозоидов и их качество. Мелатонин регулирует циркадные ритмы, и его повышение из-за сокращения светового дня естественным образом подавляет половую активность. Снижение уровня серотонина ухудшает настроение и повышает тревогу, что также влияет на либидо.

Эксперт напомнила, что дополнительно снижать сексуальное желание может дефицит витамина D. Ранее исследования показали, что недостаток этого нутриента негативно влияет на состояние кавернозной ткани полового члена, которая отвечает за эрекцию.

«Еще один фактор связан с зимней одеждой. Объемные свитера, многослойность, свободные пальто и носки создают ощущение постоянной «закрытости», из-за чего утрачивается ощущение собственной телесности и чувственности», — отмечает ДеСета.

Третьей причиной врач назвала снижение уровня физической активности.

«Летом люди больше двигаются, гуляют, плавают, а улучшение кровообращения — в том числе в области гениталий — способствует возбуждению. Зимой же большинство проводит много времени дома, обмен веществ замедляется, и сексуальное желание снижается», — заключила специалист.

Ранее была названа неожиданная польза секса для психики.

