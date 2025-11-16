На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неожиданная польза секса для психики

Psychoneuroendocrinology: секс помогает уменьшить уровень кортизола
Shutterstock

Австрийские исследователи обнаружили, что высокий субъективный стресс в моменте напрямую связан с падением сексуального желания и возбуждения. Одновременно ученые доказали: сексуальная активность заметно снижает уровень кортизола спустя некоторое время, то есть действительно действует как естественный антистрессовый механизм. Работа опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology.

Стресс и сексуальность давно рассматриваются как взаимосвязанные процессы: гормоны, эмоции и когнитивные реакции обеих систем пересекаются. Хроническое напряжение повышает уровень кортизола — гормона стресса, который способен подавлять действие половых гормонов, нарушать либидо и снижать способность к возбуждению. Кроме того, стресс сужает внимание, повышает самокритику и мешает расслабиться или почувствовать эмоциональную близость. В некоторых ситуациях напряжение, наоборот, может усиливать желание, становясь способом снять тревогу, однако такие случаи — редкость.

Авторы исследования во главе с Ханной М. Мюс изучили, как стресс и сексуальность взаимодействуют в реальной повседневной жизни. В эксперимент вошли 63 здоровых добровольца 19–32 лет (32 женщины и 31 мужчина). На протяжении двух недель участники до шести раз в день отмечали уровень сексуального желания, возбуждения и текущего стресса, а также сдавали слюну для анализа кортизола. После каждого эпизода сексуальной активности необходимо было заполнить дополнительный опрос.

Данные показали, что в периоды повышенного субъективного стресса сексуальное желание и возбуждение заметно снижались — это было характерно и для мужчин, и для женщин. Однако обратная связь проявилась только у женщин: моменты большего желания и возбуждения сопровождались для них значимо меньшим уровнем стресса.

Разница между полами проявилась и в биологическом ответе. У женщин более высокий уровень кортизола был связан с меньшим сексуальным желанием в тот же момент времени. У мужчин подобной зависимости не выявили. При этом исследователи не обнаружили отсроченных эффектов: стресс, испытанный днем, не влиял на либидо несколько часов спустя. Зато уже произошедший эпизод сексуальной активности связан со снижением кортизола в последующей точке измерения — и у мужчин, и у женщин.

Ранее был назван неожиданный фактор, формирующий опасные сексуальные фантазии.

