Ученые раскрыли секрет большого содержания планктона в водах Камчатки

Ученые Тихоокеанского океанологического института выяснили, почему прибрежные воды восточной Камчатки в двадцать раз богаче планктоном, чем воды северо-западного побережья полуострова. Оказалось, что 29 действующих вулканов работают как гигантская система природного удобрения, рассказали «Газете.Ru» в КамГУ им. Витуса Беринга.

Вулканический пепел обогащает реки биогенными элементами, которые затем стимулируют развитие морских экосистем. Концентрации фосфора в реке Камчатке сопоставимы с урбанизированными реками, но источник здесь исключительно природный.

Вулканы обогащают речные воды не только фосфором, но и азотом, кремнием, железом — всеми элементами, необходимыми для развития фитопланктона. Азот попадает в воду через вулканические эксгаляции и бактериальную активность, а затем переносится с атмосферными осадками. Кремний поступает в результате химического выветривания вулканических пород. На Камчатке снег лежит до 300 дней в году, и за зиму он накапливает пепел и питательные вещества. Весной, когда снег тает, все эти вещества разом попадают в реки, а затем — в прибрежные воды.

Спутниковые наблюдения за двадцать лет показали чёткую закономерность: с мая по июль, когда тает снег и увеличивается сток реки Камчатки, в Камчатском заливе начинается цветение фитопланктона. Концентрация хлорофилла достигает 15 мг/м3 вдоль всей береговой линии, куда выносится речной сток. Это микроводоросли — основа пищевой цепи. Затем, с временным лагом, начинается бурное развитие зоопланктона.

«Камчатка — уникальная природная лаборатория, где мы можем изучать влияние вулканизма на морские экосистемы без примеси антропогенных факторов. Понимание этих естественных механизмов важно не только для региона, но и для прогнозирования изменений в других вулканически активных районах мира. Кроме того, эти знания помогут нам оценить, как будут меняться наши прибрежные воды в условиях потепления климата и усиления таяния ледников», — отметила и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

Работы проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024–2026 годы. Координатором программы, объединяющей усилия 11 научных организаций, выступает КамГУ им. Витуса Беринга.

Ранее саратовские ученые выяснили, как мозг борется с апноэ во сне.