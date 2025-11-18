На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неочевидная опасность зубного налета

Daily Mail: зубной налет может привести к системному воспалению в организме
close
Depositphotos

Зубной налет может привести к развитию хронического воспаления в организме и сердечно-сосудистых заболеваний из-за проникновения патогенных бактерий в кровоток. Об этом изданию Daily Mail рассказал стоматолог Кабир Бхогал (Дебреценский университет).

Зубной налет формируется на поверхности зубов из остатков пищи, бактерий, продуктов их жизнедеятельности и слюны. По словам эксперта, такая липкая биопленка негативно влияет на здоровье полости рта в целом и является первопричиной целого ряда неприятных состояний — от неприятного запаха изо рта до расшатывания зубов. Также налет на зубах может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Это происходит, когда из-за воспаления десен погибает защитный эпителий между эмалью зуба и десной. В результате микроорганизмы проникают в кровеносную систему. Некоторые из них вызывают повреждение эндотелия сосудов, что способствует формированию бляшек на стенках артерий. С повышенной вероятностью сердечно-сосудистых проблем также ассоциируется более запущенное разрушение тканей десны — пародонтит и гингивит.

Врач отметил, что бактерии также могут вызывать хроническое системное воспаление во всем организме.

«К последствиям хронического воспаления относятся неприятный запах изо рта, рецессия десен, инфекции, кариес и, в конечном итоге, потеря зубов. Первыми признаками обычно являются отечность, припухлость и кровоточивость десен. Эти симптомы связаны с тем, что к изначальному месту воспаления привлекаются различные клетки иммунной системы», — заключил стоматолог.

Ранее был найден способ предотвратить развитие болезней десен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами