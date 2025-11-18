На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ улучшить память при болезни Альцгеймера

SciAdv: повышение уровня молекулы NAD⁺ улучшает память при болезни Альцгеймера
true
true
true
close
Freepik

Повышение уровня молекулы NAD⁺ помогает исправить сбои в обработке РНК, которые играют важную роль в развитии болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Осло (UiO). Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Речь идет о нарушении альтернативного сплайсинга — процесса, в ходе которого клетки формируют разные варианты белков из одного гена. При болезни Альцгеймера этот механизм работает неправильно, что приводит к синтезу дефектных белковых форм, ухудшению функционирования нейронов и усиленному накоплению токсичного тау-белка.

В эксперименте ученые использовали добавки, которые повышают уровень NAD⁺ в клетках. Они обнаружили, что такая терапия нормализует сплайсинг сотен генов, включая ген EVA1C, важный для здоровья нервной системы. В моделях на мышах это приводило к улучшению памяти и уменьшению количества патологическо го Тау-белка.

Исследования на человеческих клетках и червях подтвердили, что при неактивном EVA1C эффект полностью исчезает, что указывает на центральную роль этого гена в механизме действия NAD⁺.

Авторы работы отмечают, что выявленная связь между NAD⁺, геном EVA1C и регуляцией альтернативного сплайсинга может открыть новый путь к лечению болезни Альцгеймера. Если этот механизм удастся перевести в клиническую практику, в будущем могут появиться препараты, способные защищать нейроны на ранних стадиях заболевания и замедлять ухудшение когнитивных функций задолго до развития тяжелых симптомов.

Ранее была названа привычка, повышающая риск деменции на 40%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами