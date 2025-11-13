На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии обнаружили 1500-летнюю ловушку для оленей

Archeonews: в Норвегии подо льдом нашли 1500-летнюю ловушку для оленей
close
Depositphotos

На горном плато Эурланнфьелле в Вестланде (Норвегия) археологи обнаружили уникальную деревянную систему отлова диких оленей, пролежавшую подо льдом около 1500 лет. Находка, по словам экспертов, стала одним из самых выдающихся археологических открытий 2025 года. О результатах исследования сообщает Archeonews.

Система состоит из сотен тщательно обтесанных бревен, удивительно хорошо сохранившихся благодаря вечной мерзлоте. Это первая подобная деревянная конструкция для массовой охоты, найденная в Норвегии. Археологи из Совета округа Вестланд и Университетского музея Бергена установили, что наиболее цельная часть представляет собой два забора, ведущих к большому загону, где, по всей видимости, пасли и убивали оленей.

«Масштаб и продуманность сооружения показывают, что это была организованная охота, требовавшая значительных усилий и координации», — рассказал археолог Эйстейн Скар.

Среди других находок — оленьи рога со следами обработки, железные наконечники копий и стрел, фрагменты луков, а также деревянные изделия и орнаментированные сосуды. По словам ученых, место служило не только ловушкой, но и временным поселением охотников.

Археологи отмечают, что подобные открытия стали возможны из-за таяния ледников, обнажающих древние артефакты, веками скрытые под снегом. Однако эти же факторы повышают уязвимость находок: древесина и кожа быстро разрушаются на воздухе.

Сейчас извлеченные артефакты проходят консервацию в лаборатории Университетского музея Бергена. Древесину подвергают медленной сушке для снижения риска деформации, а металлические предметы обрабатывают для защиты от коррозии.

Ранее в Германии обнаружили древнеримский «холодильник».

