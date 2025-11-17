На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургские исследователи нашли способ быстро проверять молоко на подделку

В СПбГУВМ создали новый метод обнаружения подделки сырого молока
true
true
true
close
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали новый метод обнаружения мочевины в сыром молоке за несколько минут. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Мочевина, или карбамид, — белое кристаллическое вещество с высоким содержанием азота. Недобросовестные производители добавляют ее в молоко, чтобы искусственно повысить показатель белка. Белок — один из главных параметров качества молока. По российским стандартам его доля должна быть минимум 2,8%.

«В условиях роста потребления молочной продукции увеличивается риск ее фальсификации. Наиболее часто используют воду, сухое молоко, растительные масла, однако особую проблему представляет добавление мочевины. Ее внесение в сырое молоко искусственно повышает уровень белка — ключевого параметра оценки качества продукта», — объяснила кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы СПбГУВМ Тамара Калюжная.

Сейчас для обнаружения мочевины используют колориметрический метод. Он точный, но требует много времени, дорогих реактивов и сложного оборудования. Исследователи решили проверить, можно ли использовать инфракрасную спектрометрию для обнаружения мочевины. Ученые обнаружили спектр, который позволяет обнаружить мочевину в молоке даже при концентрации 40 миллиграммов на 100 граммов — предельно допустимый уровень по нормативам.

Новый метод может заменить трудоемкий химический анализ. Для проверки молока достаточно поместить каплю на прибор и через несколько минут получить результат. Не нужны реактивы и долгая подготовка проб. При этом метод достаточно чувствительный, чтобы обнаружить мочевину на уровне, установленном нормативами.

Это важно для молочных заводов, где нужно быстро проверять сырье от поставщиков. Инфракрасный спектрометр позволит принимать решение за несколько минут прямо при приемке молока, а не ждать результатов анализа целый день.

