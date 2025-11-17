В России запустили открытую платформу тестирования управления роботами

Институт искусственного интеллекта AIRI открыл тестовый доступ к VLA Arena — первой в России открытой платформе, которая позволяет оценивать и сравнивать современные модели управления роботами по аналогии с площадками для тестирования больших языковых моделей. Решение обеспечивает доступ к технологиям не только исследователям, но и инженерам, студентам и энтузиастам робототехники. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Платформа объединяет виртуальную среду и возможность подключения реальных устройств, позволяя проверять, как ведут себя модели в типичных и нестандартных сценариях, в том числе на русском языке. VLA Arena поддерживает Vision-Language-Action-модели — новое поколение систем управления, способных интерпретировать инструкции и выполнять сложные задачи на основе визуальной информации.

Сейчас площадка совместима с недорогими компактными манипуляторами LeRobot SO-100 и SO-101 от HuggingFace. Эти устройства можно собрать самостоятельно или приобрести в готовом виде; их цена начинается примерно от 30 тысяч рублей, что делает VLA Arena одной из самых доступных платформ подобного уровня в мире.

Разработчики отмечают, что система поддерживает как реальных роботов, так и симуляцию. Пользователь может запустить у себя дома виртуального манипулятора, сравнить модели, а при наличии устройства — проверить, насколько хорошо они действуют в реальном мире. Все оценки формируются на основе рандомизированных тестов, что снижает риск предвзятости и делает таблицу лидеров максимально объективной.

На платформе уже доступны несколько моделей, включая π0.5 от Physical Intelligence, SmolVLA от HuggingFace, открытый проект Flower и модифицированную AIRI версию с улучшенной локализацией под русский язык. Кроме того, в систему встроены чистые датасеты для LeRobot, собранные из открытых источников и полностью размеченные на русском языке — разработчики смогут использовать их для обучения собственных решений.

«Мы видим в VLA-моделях огромный потенциал. VLA Arena — это не просто инструмент тестирования, а научная площадка, которая повышает прозрачность в оценке робототехнических систем. Наш акцент — доступность и объективные метрики, ориентированные не только на технические характеристики, но и на пользовательский опыт», — рассказал руководитель научной группы «Адаптивные агенты» AIRI Владислав Куренков.

Авторы подчеркнули, что существующие зарубежные аналоги, включая RoboArena, используют роботов стоимостью десятки тысяч долларов и требуют лабораторной инфраструктуры. Российская VLA Arena адаптирована под доступные и легко модифицируемые LeRobot, что открывает возможность тестирования для широкой аудитории.

Первый запуск платформы продлится около трех месяцев. За это время разработчики планируют собрать данные, отзывы и предложения, чтобы улучшить систему перед расширением функциональности.

Ранее ученые выяснили, что люди начали заводить детей в отношениях с ИИ.