Ученые нашли способ оценить риск развития деменции на 10 лет вперед

The Lancet: десятилетний риск развития деменции можно оценить по четырем пунктам
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из клиники Мэйо разработали прогностический тест из четырех составляющих, способный прогнозировать риск развития болезни Альцгеймера в течение 10 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

Сегодня диагноз чаще всего устанавливается уже после появления когнитивных нарушений, когда нейродегенеративные процессы в мозге уже значительно спрогрессировали. Новый инструмент объединяет наиболее значимые факторы, ассоциированные с повышенной вероятностью заболевания, — возраст, пол, носительство варианта APOE4 и уровень амилоидного белка в головном мозге.

Модель была создана на основе данных почти шести тысяч участников, за которыми велись длительные наблюдения. Такой подход позволил исследователям получить интегральный показатель риска, способный отражать вероятность развития деменции задолго до клинических проявлений.

Авторы отмечают, что новый тест по специфике аналогичен оценкам уровня холестерина, которые применяются для прогнозирования сердечных событий: отдельные параметры недостаточно информативны, однако их сочетание формирует надежный предиктор.

Исследователи напомнили, что болезнь Альцгеймера у женщин развивается чаще, чем у мужчин. Ученые также отметили, что в число факторов риска заболевания входят недостаток физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, социальная изоляция и низкое качество сна.

Ранее врач развеял миф о главном симптоме опухоли мозга.

