На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Препарат от гипертонии замедляет рост опухолей мозга, выяснили ученые

SciAdv: препарат от гипертонии гидралазин может замедлять рост опухолей мозга
true
true
true
close
Depositphotos

Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что гидралазин — один из самых старых препаратов для снижения артериального давления — может замедлять рост опухолей мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Ученые установили, что препарат блокирует фермент 2-аминоэтантиолдиоксигеназу (АДО), который помогает клеткам выживать при низком уровне кислорода. Для глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга — этот механизм особенно важен: опухолевые клетки часто существуют в условиях выраженной гипоксии и используют сигналы АДО, чтобы продолжать делиться.

Когда гидралазин подавляет работу фермента, клетки теряют способность адаптироваться к дефициту кислорода. Они не погибают, как при химиотерапии, а переходят в состояние покоя или «старения», переставая активно размножаться. Это тормозит рост опухоли и при этом не вызывает дополнительного воспаления или устойчивости к лечению.

Чтобы подтвердить механизм, исследователи использовали рентгеновскую кристаллографию и визуализировали, как гидралазин связывается с ферментом. Затем препарат протестировали на клетках глиобластомы, и результаты подтвердили: блокирование АДО нарушает цикл адаптации к гипоксии.

Авторы работы отмечают, что это открытие открывает возможность создания новых, более избирательных ингибиторов АДО, которые смогут проникать через гематоэнцефалический барьер и действовать точечно на опухолевую ткань, не затрагивая остальные клетки организма.

По словам исследовательской группы, подход может стать перспективным направлением лечения опухолей, выживание которых зависит от способности воспринимать и использовать сигналы низкого кислорода. Сейчас ведутся дальнейшие эксперименты, чтобы уточнить потенциальную эффективность и безопасность такой стратегии.

Ранее врач рассказал, сколько орехов надо съедать для защиты от деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами