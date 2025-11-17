Ученые придумали, как с помощью дронов повысит урожайность картошки

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали комплекс для обработки полей сельскохозяйственного назначения препаратами от вредителей, которые доставляются с помощью БПЛА. Это позволило повысить урожайность картофеля на 9% по сравнению с традиционными способами обработки растений (наземной техникой), снизить расход топлива и сохранить плодородную структуру почв. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПб ФИЦ РАН.

Как правило, для обработки картофельных полей средствами против болезней и паразитов используется наземная техника, применение которой в регионах с переувлажненной почвой и высоким уровнем осадков ограничивается погодными условиями. Кроме того, транспорт может нарушить плодородие почвы.

«В качестве альтернативы мы разработали специальный комплекс, состоящий из беспилотника для аэрофотосъемки местности, агродрона, распыляющего препараты для борьбы с паразитами, и нашего программного обеспечения для обеспечения автономной работы БПЛА. В результате применения нашего комплекса нам удалось повысить урожайность картофеля на экспериментальном участке на 9% по сравнению с контрольным. Это подтверждает экономическую обоснованность применения беспилотников для подобных задач в сельском хозяйстве, а также снижение расхода топлива и сохранение структуры почвы», — рассказал руководитель Лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев.

По итогам серии обработок растения на экспериментальном участке в целом оставались здоровыми, болезнь поразила растения небольшими очагами. В то время как кусты, обработанные традиционным способом, полностью почернели. Это во многом связано с тем, что в ходе экспериментов выпала двукратная норма осадков. Наземная техника даже не смогла добраться до поля и собрать сгнившие кусты.

«Точное земледелие является одной из немногих гражданских отраслей, где использование БПЛА приносит очевидную прибыль. В этом году нами проведены эксперименты на полном технологическом цикле выращивания картофеля с применением дронов на трех этапах для мониторинга почвы и растений, их защиты и десикации (подсушивания) ботвы. Выпадение до 200% среднемесячной нормы осадков не стало препятствием к вылету дронов и все необходимые виды химической обработки проведены четко по графику», — отметил руководитель проекта, директор СПБ ФИЦ РАН Андрей Ронжин.

Ученые СПб ФИЦ РАН продолжают свои исследования, развивая методы группового управления БПЛА.

