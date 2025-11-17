В России выяснили, что микропластик из чайных пакетиков действует на клетки кишечника

Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) совместно с коллегами из других организаций выяснили, что при заваривании чайных пакетиков в воду выделяются миллиарды полимерных микро- и наночастиц. Пирамидки, сделанные из синтетических материалов, при этом не растворяются в воде, а плоские пакетики из натуральной целлюлозы со временем распадаются. Ни те, ни другие частицы не оказывают влияния на эпителиальные клетки кишечника человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НовГУ.

Для экспериментов были использованы восемь типов чайных пакетиков от различных производителей. Ученые смоделировали процесс заваривания чая, поместив пакетики в воду при разных температурах (20, 50 и 100 градусов Цельсия). Концентрация выделяемых мелких частиц (их размер не превышал одного микрона) менялась с ростом температуры и временем заваривания. За час из одного пакетика в воду перешли миллиарды таких частиц. Концентрация их могла достигать 14 миллиардов на литр для синтетических пакетиков и 170 миллиардов для целлюлозных.

Наблюдение за полученными растворами во времени показало, что поведение частиц из синтетических полимеров и природной целлюлозы существенно различается. Первые (пакетики-пирамидки), попав в воду, не исчезали и даже немного увеличивались в размере. Их можно было обнаружить в воде спустя 10 суток. Ученые не сумели их растворить даже с помощью специальной ферментной смеси. Это может означать, что в окружающей среде и в организме человека такие компоненты могут оставаться долгое время. А целлюлозные частицы оказались недолговечными и не оставляли после себя долговременного следа.

Для оценки токсичности полимерных частиц ученые использовали модельные объекты – клетки кишечного эпителия человека линии Caco-2. Оказалось, что даже при максимальных концентрациях ни синтетические, ни целлюлозные частицы не показали цитотоксичности – выживаемость клеток сохранялась на уровне 100%.

Более уверенные выводы о влиянии полимерных наночастиц на живые организмы можно будет сделать после проведения экспериментов с клетками других типов и экспериментальными животными. А пока не следует забывать о возможности использовать для заваривания традиционный листовой чай без полимерных добавок. И, на всякий случай, отдавать предпочтение плоским целлюлозным, а не синтетическим «пирамидкам».

