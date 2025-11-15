Россиянам назвали заболевание, которое может вызвать анемию

При ревматоидном артрите из-за системного воспаления может снижаться уровень гемоглобина в крови, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.

«Главный механизм снижения гемоглобина в клиническом анализе крови при ревматоидном артрите — это анемия хронического заболевания. При активном воспалительном процессе повышается уровень интерлейкина-6, что усиливает выработку гепсидина — вещества, «запирающего» железо в депо и уменьшающего его всасывание. В результате железо есть, но оно плохо доступно для кроветворения», — объяснила врач.

Дополнительно при этом виде артрита возможны дефицит железа (например, на фоне приема противовоспалительных средств и желудочно-кишечных кровотечений) и дефицит витамина B12, фолатов.

«Эффективное подавление воспаления обычно сопровождается ростом уровня гемоглобина. Поэтому, если у вас возникают боли и скованность в суставах, лучше сразу обратиться к врачу для выявления причины и назначения лечения», – заключила доктор.

