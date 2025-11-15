проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали заболевание, которое может вызвать анемию

Врач Клименко: при ревматоидном артрите может снижаться уровень гемоглобина в крови

true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

При ревматоидном артрите из-за системного воспаления может снижаться уровень гемоглобина в крови, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.

«Главный механизм снижения гемоглобина в клиническом анализе крови при ревматоидном артрите — это анемия хронического заболевания. При активном воспалительном процессе повышается уровень интерлейкина-6, что усиливает выработку гепсидина — вещества, «запирающего» железо в депо и уменьшающего его всасывание. В результате железо есть, но оно плохо доступно для кроветворения», — объяснила врач.

Дополнительно при этом виде артрита возможны дефицит железа (например, на фоне приема противовоспалительных средств и желудочно-кишечных кровотечений) и дефицит витамина B12, фолатов.

«Эффективное подавление воспаления обычно сопровождается ростом уровня гемоглобина. Поэтому, если у вас возникают боли и скованность в суставах, лучше сразу обратиться к врачу для выявления причины и назначения лечения», – заключила доктор.

Ранее врач рассказал, за сколько восстанавливаются белки плазмы крови донора после переливания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами