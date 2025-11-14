Врач рассказал, за сколько восстанавливаются белки плазмы крови донора после переливания

При грамотно организованном донорстве иммунитет донора не страдает, так, например, белки плазмы у донора полностью восстанавливаются всего за 3–5 дней, рассказал «Газете.Ru» врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог и эксперт просветительского проекта «+Я» Денис Аксенов.

«После донации действительно наблюдается временное снижение уровня белка, железа и других компонентов. Однако организм здорового человека обладает мощными компенсаторными механизмами. Белки плазмы, например, полностью восстанавливаются всего за 3–5 дней. Регулярное донорство не только безопасно, но и может служить своеобразной тренировкой для кроветворной и иммунной систем», — подчеркнул врач.

Кроме того, перед каждой сдачей крови доноры проходят строгий медицинский осмотр и ряд обследований. Это гарантирует, что сдача крови не нанесет ущерба здоровью, а собранный драгоценный материал можно будет использовать для спасения жизней.

«Грамотно организованное донорство — это процесс, при котором иммунитет донора не страдает, а иммунная система реципиента получает жизненно необходимые клетки, не вступая с ними в конфликт. Это акт безопасной и эффективной помощи», — резюмировал Денис Аксенов.

Ранее россиянам раскрыли секрет японцев, как сжигать больше калорий на прогулках.