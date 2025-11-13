Названо популярное дешевое лекарство, существенно снижающее риск инфаркта и инсульта

Работа опубликована в журнале Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).

Недорогое и давно известное средство от подагры — колхицин — может существенно снизить риск инфаркта и инсульта у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 23 тысяч пациентов. Результаты опубликованы в Cochrane Database of Systematic Reviews.

Колхицин традиционно применяют для лечения подагры благодаря его выраженным противовоспалительным свойствам. Но хроническое слабовыраженное воспаление — один из ключевых факторов, ускоряющих развитие сердечно-сосудистых заболеваний и повышающих вероятность повторных сердечных событий.

В обзор включили 12 рандомизированных контролируемых исследований, в которых пациенты в течение как минимум шести месяцев принимали низкие дозы колхицина — 0,5 мг один или два раза в сутки. Участники имели в анамнезе инфаркт, инсульт или диагноз сердечно-сосудистого заболевания. Средний возраст варьировал от 57 до 74 лет, около 80% участников были мужчины. Половина добровольцев получала колхицин в дополнение к стандартной терапии, остальные — плацебо или только привычное лечение.

Результаты оказались заметными: на 1000 пациентов приходилось на 9 инфарктов и на 8 инсультов меньше, чем в контрольных группах. Серьезных побочных эффектов исследователи не обнаружили. Единственным заметным минусом стали легкие желудочно-кишечные расстройства, которые быстро проходили.

«Среди 200 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, где обычно ожидается около семи инфарктов и четырех инсультов, применение низкой дозы колхицина может предотвратить примерно по два из этих событий», — отметил соавтор работы, доктор Рамин Эбрахими из Университета медицины Грайфсвальда. — «Колхицин — дешевый, распространенный и давно изученный препарат. Именно поэтому он подойдет для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в странах с ограниченными ресурсами».

