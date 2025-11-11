Найдена возможная причина потери зрения при диабете

Ученые из медицинского центра Седар-Синай (США) установили, что молекула микроРНК-10b играет ключевую роль в развитии диабетической ретинопатии. Результаты работы опубликованыы в журнале Diabetologia.

Диабетическая болезнь роговицы — одно из частых осложнений диабета, которое в тяжелых случаях приводит к потере зрения. При этом состоянии ухудшается состояние роговицы — прозрачного внешнего слоя глаза, отвечающего за защиту и фокусировку света.

Ученые сравнили лимбальные эпителиальные клетки (ЛЭК) роговицы у людей с диабетом и без него, чтобы понять, какие процессы приводят к повреждению глазной поверхности при этом заболевании.

Как показало исследование, ключевую роль в развитии этих нарушений играет молекула под названием микроРНК-10b (miR-10b-5p). Ее уровень у пациентов с диабетом оказался значительно повышен. Это, по словам авторов, усиливает окислительный стресс — процесс, при котором в клетках накапливаются повреждающие молекулы, вызывающие воспаление и разрушение тканей.

«Наши результаты показывают, что микроРНК-10b является одним из главных факторов окислительного стресса, характерного для диабетической болезни роговицы, и повреждения клеток, которое он вызывает», — объяснила Мехрнуш Гиам, доктор философии, доцент кафедры биомедицинских наук и старший автор работы.

Ученые также протестировали подход, основанный на подавлении активности этой молекулы. Как выяснилось, блокировка микроРНК-10b помогает восстановить естественную защиту роговицы от повреждений и способствует обновлению клеток. По словам исследователей, это открывает перспективы для разработки новых методов терапии, способных предотвратить потерю зрения у людей с диабетом.

