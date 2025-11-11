На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена возможная причина потери зрения при диабете

Diabetologia: молекула микроРНК-10b вызывает ухудшение зрения при диабете
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из медицинского центра Седар-Синай (США) установили, что молекула микроРНК-10b играет ключевую роль в развитии диабетической ретинопатии. Результаты работы опубликованыы в журнале Diabetologia.

Диабетическая болезнь роговицы — одно из частых осложнений диабета, которое в тяжелых случаях приводит к потере зрения. При этом состоянии ухудшается состояние роговицы — прозрачного внешнего слоя глаза, отвечающего за защиту и фокусировку света.

Ученые сравнили лимбальные эпителиальные клетки (ЛЭК) роговицы у людей с диабетом и без него, чтобы понять, какие процессы приводят к повреждению глазной поверхности при этом заболевании.

Как показало исследование, ключевую роль в развитии этих нарушений играет молекула под названием микроРНК-10b (miR-10b-5p). Ее уровень у пациентов с диабетом оказался значительно повышен. Это, по словам авторов, усиливает окислительный стресс — процесс, при котором в клетках накапливаются повреждающие молекулы, вызывающие воспаление и разрушение тканей.

«Наши результаты показывают, что микроРНК-10b является одним из главных факторов окислительного стресса, характерного для диабетической болезни роговицы, и повреждения клеток, которое он вызывает», — объяснила Мехрнуш Гиам, доктор философии, доцент кафедры биомедицинских наук и старший автор работы.

Ученые также протестировали подход, основанный на подавлении активности этой молекулы. Как выяснилось, блокировка микроРНК-10b помогает восстановить естественную защиту роговицы от повреждений и способствует обновлению клеток. По словам исследователей, это открывает перспективы для разработки новых методов терапии, способных предотвратить потерю зрения у людей с диабетом.

Ранее российские ученые нашли способ победить диабет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами