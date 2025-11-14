На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае обнаружен крупнейший метеоритный кратер современной геологической эпохи

Science X: в Китае обнаружили крупнейший современный кратер Земли
true
true
true
close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые обнаружили на юге страны метеоритный кратер диаметром 900 метров, который стал крупнейшим известным кратером голоценовой эпохи. Об этом сообщает журнал Science X.

Кратер Цзиньлинь, расположенный в провинции Гуандун, образовался около 11,7 тысяч лет назад. Он значительно превышает размеры предыдущего рекордсмена — российского кратера Мача (300 метров). Исследователи подтвердили космическое происхождение объекта по характерным деформациям в кварцевых кристаллах.

«Открытие показывает, что масштаб воздействия малых космических объектов на Землю в голоцене оказался гораздо больше, чем считалось ранее», — отметил автор исследования Мин Чен.

Уникальность находки заключается в exceptional сохранности кратера несмотря на влажный климат и эрозию. Образование таких структур требует давления 10-35 гигапаскалей, что невозможно при земных геологических процессах. Это двенадцатый подтвержденный метеоритный кратер в Китае.

8 ноября «Роскосмос» опубликовал фото кратера Непер с видимой стороны Луны. Уточняется, что ему 3,9–4,1 млрд лет. Сформировался кратер в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у края лунного диска. Из-за этого он часто виден в искаженном ракурсе.

Ранее на Марсе нашли возможные укрытия инопланетян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами