Россиянам рассказали, что поможет при постковидной пневмонии

Введение гиалуронидазы (фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту) рассматривается как потенциальная терапевтическая стратегия при лечени постковидной пневмонии, направленная на снижение воспаления и улучшение состояния легких, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Ким.

Как объяснила врач, гиалуроновая кислота может накапливаться в тканях при воспалении. Избыточное количество гиалуроновой кислоты может способствовать образованию отека и ухудшать газообмен в легких, поэтому врачи применяют фермент, чтобы ее убрать.

«Гиалуронидаза может способствовать уменьшению воспалительных процессов в легких, что может помочь снизить тяжесть пневмонии и улучшить дыхательную функцию. Кроме того, фермент может улучшать проницаемость капилляров, что может способствовать более эффективной доставке кислорода к тканям и уменьшению отека. А удаление избыточной гиалуроновой кислоты может помочь в процессе заживления тканей легких, предотвращая развитие фиброза и других осложнений», — объяснила врач.

Ранее были названы работающие народные методы борьбы с изжогой.