проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что поможет при постковидной пневмонии

Врач Ким: фермент гиалуронидаза помогает при постковидной пневмонии

close
Depositphotos

Введение гиалуронидазы (фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту) рассматривается как потенциальная терапевтическая стратегия при лечени постковидной пневмонии, направленная на снижение воспаления и улучшение состояния легких, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Ким.

Как объяснила врач, гиалуроновая кислота может накапливаться в тканях при воспалении. Избыточное количество гиалуроновой кислоты может способствовать образованию отека и ухудшать газообмен в легких, поэтому врачи применяют фермент, чтобы ее убрать.

«Гиалуронидаза может способствовать уменьшению воспалительных процессов в легких, что может помочь снизить тяжесть пневмонии и улучшить дыхательную функцию. Кроме того, фермент может улучшать проницаемость капилляров, что может способствовать более эффективной доставке кислорода к тканям и уменьшению отека. А удаление избыточной гиалуроновой кислоты может помочь в процессе заживления тканей легких, предотвращая развитие фиброза и других осложнений», — объяснила врач.

Ранее были названы работающие народные методы борьбы с изжогой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами