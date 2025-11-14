проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, какие симптомы указывают на дефицит витамина D

Врач Эрикенова: дефицит витамина D наблюдается при усталости и депрессии

true
true
true
close
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Частые ОРВИ, мышечная слабость и усталость могут указывать на дефицит витамина D, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, эндокринолог компании Bioniq Диана Эрикенова.

Витамин D необходим для нормального функционирования практически всех систем органов. Он снижает риск развития аутоиммунных заболеваний, участвует в регуляции артериального давления и поддержании нормального функционирования сердца, участвует в регуляции настроения, снижает риск возникновения депрессии и тревожных расстройств.

«Симптомы дефицита витамина D развиваются постепенно и они неспецифичны, – это усталость, мышечная слабость, миалгии, снижение тонуса, депрессия, частые ОРВИ, остеопения, ломкость костей, медленное заживление ран. Чтобы выявить дефицит, нужно сдать анализ крови на витамин D. Оптимальный уровень — 25(OH)D ≥ 30 нг/мл, о недостаточности говорит результат меньше 30 нг/мл, а о дефиците – менее 20 нг/мл», – рассказала доктор.

При оптимальном уровне назначаются профилактические дозы, при дефиците и недостаточности витамина D – насыщающие.

«Профилактическая доза – до 2000 МЕ/сут, она безопасна для большинства взрослых. При дефиците допустима доза до 4000 МЕ/сут под контролем анализов. При признаках тошноты, слабости, жажды или судорог немедленно прекратить приём и сдать анализы», – заключила доктор.

Ранее психолог дала пять советов, как сработаться с представителями поколения Z.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами