Врач объяснила, какие симптомы указывают на дефицит витамина D

Частые ОРВИ, мышечная слабость и усталость могут указывать на дефицит витамина D, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, эндокринолог компании Bioniq Диана Эрикенова.

Витамин D необходим для нормального функционирования практически всех систем органов. Он снижает риск развития аутоиммунных заболеваний, участвует в регуляции артериального давления и поддержании нормального функционирования сердца, участвует в регуляции настроения, снижает риск возникновения депрессии и тревожных расстройств.

«Симптомы дефицита витамина D развиваются постепенно и они неспецифичны, – это усталость, мышечная слабость, миалгии, снижение тонуса, депрессия, частые ОРВИ, остеопения, ломкость костей, медленное заживление ран. Чтобы выявить дефицит, нужно сдать анализ крови на витамин D. Оптимальный уровень — 25(OH)D ≥ 30 нг/мл, о недостаточности говорит результат меньше 30 нг/мл, а о дефиците – менее 20 нг/мл», – рассказала доктор.

При оптимальном уровне назначаются профилактические дозы, при дефиците и недостаточности витамина D – насыщающие.

«Профилактическая доза – до 2000 МЕ/сут, она безопасна для большинства взрослых. При дефиците допустима доза до 4000 МЕ/сут под контролем анализов. При признаках тошноты, слабости, жажды или судорог немедленно прекратить приём и сдать анализы», – заключила доктор.

Ранее психолог дала пять советов, как сработаться с представителями поколения Z.