Стало известно, как музыкальные предпочтения влияют на самочувствие

Любовь к поп-музыке связана с чуть более высоким уровнем психологического благополучия, тогда как поклонники инди сообщают о более низких показателях. Однако сами музыкальные жанры тут, вероятно, ни при чем — после учета генетики и окружения эти различия исчезают. К такому выводу пришли ученые под руководством Лауры Весcельдейк из Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка совместно с Амстердамским университетским медицинским центром. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Исследователи проанализировали данные 8 879 взрослых близнецов из Шведского регистра близнецов. Участники оценивали свои предпочтения в 19 музыкальных жанрах и проходили опросник Всемирной организации здравоохранения о субъективном благополучии.

В первоначальном анализе исследователи обнаружили слабые, но статистически значимые связи: поклонники попа, госпела и танцевальной шведской эстрады чувствовали себя чуть лучше, а любители инди — немного хуже среднего. Чтобы понять, может ли жанр действительно влиять на эмоциональное состояние, ученые использовали метод контроля внутри пары — сравнивали однояйцевых близнецов, различающихся в музыкальных предпочтениях.

Но в парах идентичных близнецов никакой разницы в благополучии обнаружено не было. Это означает, что жанр сам по себе не оказывает заметного влияния — а различия в общей выборке объясняются общими генетическими факторами и средой, в которой выросли участники.

«Связи были статистически значимыми, но крайне малыми по величине», — отметила Весcельдейк.

Авторы подчеркнули, что музыкальные предпочтения отражают, а не формируют эмоциональное самочувствие. На вкусы и уровень благополучия одновременно влияет набор общих факторов — от генетики до семейного окружения и социально-экономических условий.

Ученые планируют изучать другие аспекты взаимодействия с музыкой: частоту прослушивания, способы эмоциональной регуляции с ее помощью и участие в музыкальной деятельности. Именно эти параметры, считают исследователи, могут оказаться более значимыми для психологического здоровья.

