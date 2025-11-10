На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ улучшить работу мозга за неделю

CB: медитация способна изменить работу мозга и состав крови за неделю
true
true
true
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Всего за семь дней интенсивных занятий медитацией и осознанными практиками у участников эксперимента изменились показатели работы мозга и биохимический состав крови. Такие данные представили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Работа опубликована в журнале Communications Biology (CB).

Авторы изучали влияние комплексного подхода «мозг-тело», объединяющего медитацию, когнитивное переосмысление и открытые плацебо-техники, когда положительный эффект достигается без обмана — за счет веры и вовлеченности. В исследовании участвовали 20 добровольцев, часть из которых уже имела опыт медитативных практик. Все они прошли семидневный интенсив, включавший лекции, групповые сеансы и специальные ритуалы, направленные на достижение состояния глубокого внутреннего сосредоточения и эмоционального равновесия.

После ретрита участники прошли функциональное МРТ. Анализ показал, что активность мозга изменилась: снизилась работа так называемой сети пассивного режима и сети значимости, отвечающих за саморефлексию и эмоциональный контроль. Мозг стал функционировать более интегрированно и гибко, улучшилась эффективность передачи информации между его отделами. Исследователи отметили, что изменения напоминали мозговую активность, наблюдаемую под действием психоделических веществ, но без их применения.

В крови участников также произошли значительные биохимические сдвиги. После ретрита уровень белков, связанных с нейропластичностью и выработкой фактора роста нейронов, увеличился, а нервные клетки, обработанные их плазмой, показали ускоренный рост отростков. Это указывает на активацию процессов обновления и обучения. Изменились и метаболические пути: организм стал использовать энергию более эффективно, усилились процессы, связанные с регуляцией воспаления и стрессовых гормонов.

Особое внимание исследователи обратили на повышение уровня эндогенных опиоидов — веществ, которые участвуют в регуляции боли, настроения и чувства удовлетворения. Их рост может объяснять субъективное ощущение благополучия и расслабления, которое участники описывали после ретрита.

«Наши данные показывают, что ум обладает мощным потенциалом влиять на физиологию. Всего за неделю осознанных практик мозг и тело претерпевают глубокие изменения — от метаболизма до активности нейронных сетей», — отметил руководитель исследования профессор Хемал Патель.

Ранее был назван вкус, который помогает пробудить мозг и улучшить концентрацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами