Магнитная буря на Земле длится почти двое суток

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле идет на спад, но может продлиться до конца дня
true
true
true
close
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Геомагнитная буря на Земле продолжается вторые сутки подряд, но постепенно идет на спад. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН.

Ученые отметили, что она может продолжаться еще до конца 13 ноября. Пик магнитного возмущения наблюдался вчера, когда геомагнитный индекс Kp достиг уровня G4.3–G4.7 — это самое сильное событие такого рода в 2025 году. При этом максимальный прогнозируемый уровень G5 достигнут не был.

Специалисты пояснили, что предсказать точную последовательность прихода солнечных облаков оказалось сложно. К Земле должны были последовательно подойти три выброса плазмы с Солнца, и третье облако ожидалось наиболее мощным. Однако данные спутников о скорости солнечного ветра оказались нестабильными и частично искаженными, что усложнило анализ.

Согласно расчетам ученых, самый быстрый и сильный выброс догнал два предыдущих облака, «разогнал» их, усилив скорость и ударную силу, но сам потерял часть энергии, из-за чего к Земле пришла единая протяженная магнитно-плазменная структура. В результате первый удар оказался наиболее мощным, а основное ядро главного выброса сейчас проходит мимо планеты.

На фоне взаимодействия с ядром плазменного облака утром наблюдались редкие и яркие полярные сияния: их пик пришелся на 5:00 по московскому времени, при этом сияния достигли широт около 45° и могли наблюдаться лишь частично из-за времени суток. Сейчас максимум полярного овала смещен в западное полушарие — США и Канаду. Вечером зона сияний, вероятно, вернется в восточное полушарие, но уже не с такими редкими характеристиками.

Эксперты отмечают, что после серии сильных вспышек солнечная активность заметно снизилась. Центры активности ушли с линии «Солнце–Земля», повторных сильных выбросов ожидать не стоит. После завершения текущей бури прогнозируется стабилизация геомагнитной обстановки, которая может продлиться до конца ноября.

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.

