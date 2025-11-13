На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые рассказали, в каком случае секс ускоряет заживление ран

JAMA: секс укоряет заживление ран при сочетании с окситоцином
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Интимная близость может помочь организму восстанавливаться быстрее, особенно если сочетать ее с применением назального спрея окситоцина. К такому выводу пришли исследователи из Цюрихского университета. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Окситоцин — известный как «гормон любви» или «гормон объятий» — вырабатывается во время родов и грудного вскармливания. Также он связан с формированием социальных связей и сексуальной активностью. Ранее уже было доказано, что окситоцин способен ускорять заживление мелких повреждений слизистой. Такой эффект может быть обусловлен противовоспалительным действием.

Команда ученых из Швейцарии предположила, что окситоцин может играть ключевую роль в заживлении ран и снижении последствий стресса. Чтобы проверить гипотезу, они провели исследование с участием 80 здоровых пар. Средний возраст участников составил 27 лет. Испытуемым нанесли по четыре небольших повреждения на предплечьях, после чего их разделили на четыре группы с разными комбинациями вмешательств.

Некоторые пары использовали спрей с окситоцином и участвовали в «задании на оценку партнера» (PAT) — коротких обсуждениях, во время которых партнеры выражали признательность и говорили друг другу комплименты. Другие использовали только спрей или только PAT, а часть получала плацебо без дополнительного взаимодействия.

Результаты показали, что ни спрей, ни позитивные беседы по отдельности не ускоряли заживление. Однако сочетание окситоцина с PAT дало заметный эффект: у участников уменьшались размеры и глубина ран. Наиболее выраженные улучшения наблюдались у пар, которые во время эксперимента также отмечали телесные или сексуальные контакты. У них фиксировался более низкий уровень кортизола — гормона стресса, замедляющего работу иммунной системы.

Эксперты считают, что сочетание введения окситоцина с позитивным поведением в отношениях может стать новым направлением для психосоциальных вмешательств, ускоряющих восстановление после травм и заболеваний. По словам ученых, в будущем подобные подходы могут использоваться в клинических условиях, а также быть особенно полезными для пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее был назван неожиданный фактор, формирующий опасные сексуальные фантазии.

