На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили странную связь между внутренним голосом и частотой пульса

Psychophysiology: даже внутренняя речь способна ускорять сердцебиение
true
true
true
close
Freepik

Новый эксперимент психологов из Орхусского университета в Дании доказал, что внутренняя речь — когда человек мысленно говорит с собой — может вызывать изменения в работе сердца, даже если тело остается полностью неподвижным. Работа опубликована в журнале Psychophysiology.

Ученые давно знают, что внутренняя речь помогает человеку концентрироваться, принимать решения и управлять эмоциями. Однако оставался открытым вопрос — может ли внутренний голос напрямую влиять на физиологию.

Чтобы это проверить, команда под руководством Миккеля Валлентина провела два эксперимента с участием 90 добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет. Каждый участник лежал на кровати, был подключен к датчикам сердечного ритма и выполнял одну из трех задач: мысленно произносил позитивные фразы («Я справлюсь», «У меня получится»), негативные («Я недостаточно хорош») или нейтральные — просто считал числа.

Движения участников контролировались с помощью датчиков, чтобы исключить физическую активность как причину изменений пульса.

Результат оказался неожиданным: эмоциональная внутренняя речь — как позитивная, так и негативная — вызывала ускорение сердцебиения примерно через 10 секунд после начала мысленного «разговора». Среднее увеличение составляло менее одного удара в минуту, но эффект был статистически значим.

Разницы между положительными и отрицательными фразами исследователи не выявили — оба типа внутренней речи одинаково активировали физиологическую реакцию. При этом влияние не зависело от уровня депрессии или склонности к тревожным размышлениям.

«Даже когда мы не произносим слов вслух и не двигаемся, мозг и тело реагируют на эмоциональные мысли. Наш внутренний диалог буквально отражается в сердечном ритме», — отметил Миккель Валлентин.

Ранее был назван неожиданный фактор риска ишемической болезни сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами