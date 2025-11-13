На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНК Гитлера выявили генетическую склонность к шизофрении

Daily Mail: у Гитлера выявили генетический риск четырех психических расстройств
dpa/Global Look Press

Ученые Орхусского университета в Дании выявили совокупный повышенный генетический риск развития СДВГ, аутизма, биполярного расстройства и шизофрении у Адольфа Гитлера. О результатах исследования сообщает издание Daily Mail.

Команда проанализировала образцы крови Гитлера, которые сохранились на фрагменте обивки дивана из бункера диктатора. Кусок ткани был взят американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства Гитлера в 1945 году. Ученые провели секвенирование генома — оценили полный генетический состав крови, насчитывающий около трех миллиардов генетических инструкций.

«Вероятность СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) у Гитлера была выше среднего. Также он входил в 1% людей, подверженных риску развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении — состояний, которые наследуются в семье», — объясняют результаты ученые.

При шизофрении возникают нарушения восприятия реальности, мышления, а также изменения в эмоциональной сфере. Классическими признаками расстройства выступают внезапные и необоснованные изменения настроения, подозрительность, бред, видения, апатия, трудности с формулированием мыслей и принятием решений.

«Такая комбинация расстройств очень сложна. Гитлер — один на миллион, а может, и на миллиард. Я думаю, что мы вполне можем использовать термин «криминальная аутистическая психопатия» (criminal autistic psychopathy) для его описания», — прокомментировал Майкл Фицджеральд, профессор психиатрии Тринити-колледжа в Дублине.

Исследователи также отметили, что троюродная сестра лидера нацистской партии Алоизия Вейт провела несколько лет в психиатрической лечебнице в Вене. Из-за галлюцинаций и бредового поведения ее часто приковывали к кровати. По словам ученых, эти данные подтверждают, что риск психических расстройств у Гитлера обусловлен наследственностью.

Ранее ученые выяснили, от чего зависит яркость галлюцинаций при шизофрении.

