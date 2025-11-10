На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, от чего зависит яркость галлюцинаций при шизофрении

PsyRes: выраженность галлюцинаций при шизофрении зависит от размера нейронов
Unsplash

Ученые из Токайского университета установили, что у людей с шизофренией нервные клетки мозга физически меньше, чем у здоровых, а степень их сокращения коррелирует с выраженностью галлюцинаций. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research (PsyRes).

Чтобы понять, почему у пациентов с шизофренией уменьшается объем серого вещества, исследователи впервые подробно изучили структуру отдельных нейронов в передней поясной коре — области мозга, отвечающей за когнитивные и эмоциональные процессы. Для этого использовалась технология нано-КТ с синхротронным излучением, позволяющая получать трехмерные изображения клеток с микронной точностью.

В исследовании участвовали образцы мозговой ткани 16 человек — восьми с диагнозом шизофрения и восьми без психических расстройств. Ученые сосредоточились на пирамидальных нейронах — клетках, обеспечивающих связь между различными зонами мозга. Всего было проанализировано 263 нейрона.

Результаты показали, что тела нейронов у людей с шизофренией примерно на 20% короче и на 10% уже, чем у испытуемых без этого расстройства. У пирамидальных клеток эти различия оказались наиболее выраженными. Кроме того, у пациентов наблюдалась связь между уменьшением длины нейронов и интенсивностью галлюцинаций: чем меньше была клетка, — тем сильнее были симптомы.

Ранее исследовательская группа сообщала, что у больных шизофренией нейриты — отростки нейронов — становятся тоньше и извилистее, что ухудшает передачу сигналов. В совокупности эти изменения, по расчетам исследователей, могут объяснять до 40-50% снижения объема серого вещества, наблюдаемого в мозге пациентов.

По словам ученых, выявленные различия опровергают давно существующее мнение о том, что психические расстройства не сопровождаются структурными изменениями мозга. Ученый полагает, что в будущем препараты, восстанавливающие форму и размер нейронов, могут стать новым направлением терапии шизофрении.

Ранее ученые выяснили, что обычный антибиотик снижает риск развития шизофрении.

