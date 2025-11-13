На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ очистить мозг от белков-провокаторов болезни Альцгеймера

MP: молекула FAM151B-DT очищает мозг от белков, связанных с болезнью Альцгеймера
true
true
true
close
Freepik

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили новую молекулу РНК, которая помогает мозгу очищаться от токсичных белков, вызывающих болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие нейродегенеративные расстройства. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Речь идет о молекуле под названием FAM151B-DT. Это особый тип РНК, который не создает белки, а управляет работой других генов и клеточных процессов. Ученые обнаружили, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера и фронтотемпоральной деменцией уровень этой молекулы сильно снижен.

Исследователи объяснили: FAM151B-DT регулирует процесс удаления дефектных белков, таких как тау и α-синуклеин. Эти белки в растворимом и развернутом виде необходимы для нормальной работы мозга. Однако при патологических состояниях они агрегируются в парные спиральные нити и внутриклеточные нейрофибриллярные клубки. Накопление таких структур связано с повреждением и гибелью нейронов.

Когда исследователи искусственно блокировали FAM151B-DT, клетки теряли способность очищаться: процесс аутофагии нарушался, а токсичные белки скапливались быстрее. Напротив, повышение активности этой РНК активировало клеточные механизмы самоочищения и снижало уровень поврежденных белков.

Ученые надеются, что FAM151B-DT может стать новой мишенью для разработки лекарств, способных замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний. Сейчас команда готовится к новому этапу исследований.

Ранее ученые раскрыли секрет сохранения остроты ума в пожилом возрасте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами