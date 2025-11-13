Найден способ очистить мозг от белков-провокаторов болезни Альцгеймера

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили новую молекулу РНК, которая помогает мозгу очищаться от токсичных белков, вызывающих болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие нейродегенеративные расстройства. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Речь идет о молекуле под названием FAM151B-DT. Это особый тип РНК, который не создает белки, а управляет работой других генов и клеточных процессов. Ученые обнаружили, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера и фронтотемпоральной деменцией уровень этой молекулы сильно снижен.

Исследователи объяснили: FAM151B-DT регулирует процесс удаления дефектных белков, таких как тау и α-синуклеин. Эти белки в растворимом и развернутом виде необходимы для нормальной работы мозга. Однако при патологических состояниях они агрегируются в парные спиральные нити и внутриклеточные нейрофибриллярные клубки. Накопление таких структур связано с повреждением и гибелью нейронов.

Когда исследователи искусственно блокировали FAM151B-DT, клетки теряли способность очищаться: процесс аутофагии нарушался, а токсичные белки скапливались быстрее. Напротив, повышение активности этой РНК активировало клеточные механизмы самоочищения и снижало уровень поврежденных белков.

Ученые надеются, что FAM151B-DT может стать новой мишенью для разработки лекарств, способных замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний. Сейчас команда готовится к новому этапу исследований.

