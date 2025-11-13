Названа неочевидная причина появления микротрещин в зубах

Зимой повышается чувствительность зубной эмали и склонность к микроповреждениям. Об этом предупредил британский врач-стоматолог Раджа Джунеджи в интервью изданию HuffPost. По его словам, холодная погода оказывает на зубы неочевидное, но заметное негативное влияние.

Специалист пояснил, что одной из главных причин становится постоянная смена температур. Когда человек выходит из теплого помещения на улицу, зубы подвергаются резкому охлаждению, а затем нагреву, если, например, выпить горячий кофе.

«Такая череда температурных контрастов приводит к тому, что зубная эмаль немного расширяется и сжимается. Со временем это может привести к образованию микротрещин или даже повредить старые пломбы», — отметил Джунеджи.

Эксперт также отметил, что зимой у многих людей снижается выработка слюны, особенно при минусовой температуре воздуха. Это приводит к ощущению сухости во рту и создает благоприятные условия для размножения бактерий. По словам стоматолога, слюна выполняет защитную функцию — она нейтрализует кислоты и помогает очищать полость рта от остатков пищи. Когда ее не хватает, риск появления неприятного запаха и повреждения зубов значительно возрастает.

Врач напомнил, что в холодное время года стоит особенно внимательно следить за состоянием полости рта, избегать резких перепадов температуры, а также использовать зубные пасты для чувствительных зубов, чтобы снизить риск повреждения эмали.

Ранее ученые создали гель, предотвращающий развитие кариеса.