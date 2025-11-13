Гитлер был носителем «гена микропениса», выяснили ученые

Британские исследователи из Университета Бата заявили, что у Адольфа Гитлера мог быть синдром Каллмана — редкое наследственное заболевание, влияющее на половое развитие. Этот диагноз, по мнению авторов, может объяснять слухи о микропенисе и бесплодии диктатора. Открытие подробно представлено в новом документальном британском фильме «ДНК Гитлера: План диктатора», о нем сообщает издание Daily Mail.

Команда ученых проанализировала образцы крови Гитлера, сохранившиеся на фрагменте дивана из его бункера. Этот кусок ткани был взят американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства фюрера в 1945 году. Почти 80 лет спустя ДНК с образца удалось расшифровать и изучить.

Исследователи обнаружили признаки, характерные для синдрома Каллмана — генетического расстройства, вызывающего низкий уровень тестостерона, отсутствие обоняния и аномальное развитие половых органов.

«10% людей с этим типом мутации могут иметь маленький пенис — «микропенис». Гораздо более распространенной особенностью является то, что яички обычно не опускаются к мошонке», — объяснил профессор медицины Йорма Топпари из Университета Турку в Финляндии, комментируя результаты исследования.

«Никто не мог точно объяснить, почему Гитлер избегал близких отношений с женщинами. Теперь у нас есть научная теория. Его сексуальная холодность и отсутствие детей, вероятно, были следствием синдрома Каллмана», — уточнил историк Потсдамского университета, доктор Алекс Кей.

Ученый также отмечает, что гипотеза проливает свет на противоречие между личной жизнью Гитлера и его образом политического лидера, в рамках которого он призывал немцев создавать большие семьи.

«У Гитлера не было ни жены, ни наследников, однако он выстраивал образ человека, полностью посвятившего себя нации», — добавил Кей.

