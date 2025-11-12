В России нашли способ ускорить разработку препаратов от рака

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого нашли способ ускорить один из самых трудоемких этапов создания новых лекарств от рака. Для этого ученые создали базу взаимодействий 100 тысяч потенциальных противораковых веществ с белками в опухолевых клетках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе СПбПУ.

Об особенностях разработки рассказал заведующий Лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Александр Тимин. Презентация состоялась в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» в рамках пресс-конференции «Инженеры будущего. Разработки ученых, которые меняют мир уже сегодня».

В рамках исследования ученые выявили способ быстро определять ключевые свойства молекул, которые связаны с их способностью бороться с раковыми клетками. Эти свойства, называемые молекулярными дескрипторами, помогают предсказывать эффективность вещества еще до его тестирования в лаборатории. К таким параметрам относятся размер и форма молекулы, количество атомов определенных элементов, распределение электрического заряда и гидрофобность (способность отталкивать воду).

Отмечается, что применение методов машинного обучения позволяет снизить затраты на начальных этапах разработки до 40%, а также сократить время вывода препаратов на рынок.

По словам ученых, база данных особенно важна для разработки селективных противораковых лекарств, действующих напрямую на патологические клетки в опухоли без системного воздействия на здоровые ткани. Такой подход обеспечивает более быстрый и эффективный терапевтический эффект и снижает риск побочных эффектов химиотерапии.

