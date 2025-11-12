На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено уязвимое место агрессивного рака крови

Blood: сахар на поверхности клеток рака крови повышает их выживаемость
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Саутгемптонского университета выявили, что выработка особого типа сахара — маннозы — на поверхности клеток лимфомы может повышать их устойчивость к лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Лимфома — это рак крови, поражающий лимфоциты, ключевые клетки иммунной системы. Ученые сосредоточились на диффузной В-крупноклеточной лимфоме (ДВККЛ) — наиболее распространенной и агрессивной форме заболевания. В ходе анализа данных 595 пациентов специалисты также обнаружили новый подтип опухоли, получивший название диффузная B-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ типа Манна).

«У пациентов с этим подтипом болезнь протекает тяжелее и плохо реагирует на стандартную терапию. Выделение этой группы важно для разработки целевых методов лечения», — отметил профессор Франческо Форкони, руководитель группы по изучению В-клеточных опухолей Саутгемптонского университета.

Команда обнаружила, что клетки лимфомы типа Манна содержат на поверхности особый сахар — маннозу, связанную с рецептором В-клеток. Такой сахар обычно встречается у вирусов и бактерий, но редко — в клетках человека. Его присутствие помогает раковым клеткам быстрее расти и избегать действия лекарств.

Ученые отметили: идентификация лимфомы типа Манна позволит врачам распознавать этот подтип с помощью стандартных лабораторных тестов и разрабатывать более точные, персонализированные подходы к лечению пациентов с этим агрессивным видом рака. Также исследователи предположили: блокировка образования сахара в клетках лимфомы может замедлить прогрессирование рака и повысить уязвимость опухоли. Сейчас ученые готовятся проверить эту гипотезу на мышах.

Ранее был назван анализ, который помогает выявить рак простаты на ранней стадии.

