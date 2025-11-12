«Оземпик» снизил риск смерти при распространенном типе рака

Препараты для похудения на основе агонистов рецепторов GLP-1 — такие как «Оземпик» — значительно снижают смертность среди пациентов с раком толстой кишки. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Investigation.

Авторы проанализировали истории болезни более 6,8 тысяч испытуемых. Особое внимание уделили анамнезу пациентов с раком толстой кишки. Также ученые отслеживали, какие препараты принимали участники помимо стандартной терапии рака.

В течение пяти лет смертность среди тех, кто принимал препараты GLP-1, составила 15,5%, тогда как в контрольной группе — 37,1%. Даже после учета возраста, индекса массы тела и тяжести заболевания эффект сохранялся, что указывало на самостоятельное защитное действие этих лекарственных средств.

Наиболее выраженный результат был отмечен у пациентов с ожирением — , по мнению исследователей, препараты могли компенсировать воспалительные и метаболические нарушения, которые ухудшают прогноз при онкологических заболеваниях.

Ученые предполагают, что агонисты GLP-1 не только регулируют уровень сахара и массу тела, но и уменьшают воспаление, повышают чувствительность к инсулину и, возможно, напрямую тормозят рост опухолевых клеток. При этом они подчеркивают необходимость дальнейших клинических испытаний, чтобы подтвердить возможность использования этих средств в терапии рака.

Ранее было найдено уязвимое место агрессивного рака крови.