В России впервые изучили влияние вейпинга на здоровье

Отоларингологи Сеченовского университета начали первое в стране исследование, посвященное воздействию вейпинга на органы дыхания и ЛОР-систему. Ученые назвали электронные устройства для курения новой эпидемией XXI века и предупреждают: их влияние на здоровье может оказаться не менее опасным, чем у традиционных сигарет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Если вред классического курения уже доказан десятками лет наблюдений и сотнями исследований, то последствия вейпинга пока изучены лишь частично. Однако медики все чаще фиксируют тревожные сигналы. Так, пульмонологи недавно описали заболевание EVALI — воспаление легких, вызванное курением электронных сигарет. Оно может приводить к фиброзу и тяжелому поражению дыхательной системы.

«Вейпы появились около десяти лет назад как «безопасная» альтернатива сигаретам. Но сегодня мы видим лавинообразное распространение этой привычки, особенно среди подростков. Отсутствие стандартов для жидкостей, систем нагрева и сообщений о летальных исходах стало поводом начать исследование», — рассказал Валерий Свистушкин, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета.

Клиницисты опросили пользователей вейпов и выяснили, что, в отличие от курильщиков обычных сигарет, большинство не контролируют ни количество, ни время курения: парение происходит дома, на работе, в машине.

«С помощью математического моделирования мы рассчитали, что в среднем человек вдыхает пары вейпа в течение времени, эквивалентного одному месяцу непрерывного курения в год. Это значит, что слизистая оболочка дольше и интенсивнее контактирует с химическими веществами, чем при курении обычных сигарет», — пояснил руководитель исследования, доцент кафедры болезней уха, горла и носа Михаил Свистушкин.

Совместно с кафедрой детских болезней специалисты изучили влияние вейпинга на мукоцилиарный транспорт — естественный механизм очистки дыхательных путей. Обычно реснички эпителия выталкивают слизь с частицами пыли и микробов наружу, предотвращая воспаления. Исследование показало, что пары вейпа нарушают этот процесс: при первых контактах транспорт ускоряется, но уже через час работы ресничек резко замедляется.

«Это значит, что слизь перестает очищаться, и в дыхательных путях начинают развиваться воспаления. Мы уже знаем, что табачный дым угнетает мукоцилиарный транспорт, теперь доказано, что вейпинг действует схожим образом», — уточнил Михаил Свистушкин.

Чтобы изучить долгосрочные последствия, ученые смоделировали «стаж курения» на лабораторных животных. Уже через месяц наблюдались воспалительные изменения слизистой гортани, через два месяца они усилились, а через год началась метаплазия — перестройка эпителия, при которой нормальные клетки замещаются более устойчивыми, но менее функциональными. Это может указывать на глубокие генетические перестройки тканей.

«Мы намерены продолжать исследования и информировать как медицинское сообщество, так и население о реальных рисках вейпинга. Это необходимо, чтобы у общества сформировалось объективное представление об угрозах, связанных с новым видом потребления никотина», — подчеркнул Валерий Свистушкин.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности вейпов.