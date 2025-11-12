проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названа группа россиян с повышенными рисками развития бессимптомной пневмонии

Врач Цагараева: постковидный фиброз в 3 раза повышает риск бессимптомных пневмоний

true
true
true
close
Depositphotos

Пациенты с постковидным фиброзом в 2,5–3 раза чаще переносят повторные пневмонии, особенно зимой, объяснила «Газете.Ru» врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

«Фиброз может быть связан с более частыми пневмониями. Фиброзные участки нарушают архитектонику легочной ткани. Затрудняется дренаж бронхов, что вызывает застой секрета, что является идеальной средой для роста бактерий. Снижается местный иммунитет в зоне фиброза. Часто присутствует бронхоэктазия — патологическое расширение бронхов, часто сопутствующее фиброзу», – рассказала врач.

Причем такие пневмонии часто протекают атипично — без высокой температуры, но с нарастанием одышки и утомляемости.

«При наличии фиброза пневмония может протекать без кашля и без лихорадки, но с выраженной слабостью и падением сатурации. Поэтому пульсоксиметрия — обязательный инструмент для пациентов из группы риска. Домашние «средства диагностики» (слушание грудной клетки, цвет мокроты и т. п.) не являются надежными. Только рентген или КТ подтверждают диагноз, поэтому без похода к врачу тут обойтись нельзя», — рассказала Цагараева.

Ранее ученые создали комплекс устройств для истребления борщевика без использования пестицидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами