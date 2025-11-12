Названа группа россиян с повышенными рисками развития бессимптомной пневмонии

Пациенты с постковидным фиброзом в 2,5–3 раза чаще переносят повторные пневмонии, особенно зимой, объяснила «Газете.Ru» врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

«Фиброз может быть связан с более частыми пневмониями. Фиброзные участки нарушают архитектонику легочной ткани. Затрудняется дренаж бронхов, что вызывает застой секрета, что является идеальной средой для роста бактерий. Снижается местный иммунитет в зоне фиброза. Часто присутствует бронхоэктазия — патологическое расширение бронхов, часто сопутствующее фиброзу», – рассказала врач.

Причем такие пневмонии часто протекают атипично — без высокой температуры, но с нарастанием одышки и утомляемости.

«При наличии фиброза пневмония может протекать без кашля и без лихорадки, но с выраженной слабостью и падением сатурации. Поэтому пульсоксиметрия — обязательный инструмент для пациентов из группы риска. Домашние «средства диагностики» (слушание грудной клетки, цвет мокроты и т. п.) не являются надежными. Только рентген или КТ подтверждают диагноз, поэтому без похода к врачу тут обойтись нельзя», — рассказала Цагараева.

