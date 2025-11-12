На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли простой секрет достижения сложных целей

ME: люди, умеющие контролировать эмоции, значительно чаще достигают трудных целей
Shutterstock

Люди, которые умеют контролировать эмоции и действовать решительно, значительно чаще достигают трудных целей, чем те, кто склонен колебаться и откладывать решения. К такому выводу пришли психологи из Университета Трира в Германии. Работа опубликована в журнале Motivation and Emotion (ME).

Ученые опирались на теорию взаимодействия личностных систем, согласно которой успешность достижения целей зависит не столько от мотивации или времени, сколько от умения управлять внутренним состоянием. Так называемые «ориентированные на действие» люди легче переключаются с этапа планирования на действия, особенно в стрессовых ситуациях. Их противоположность — «ориентированные на состояние», которые застревают в размышлениях и сомнениях.

Чтобы проверить теорию, авторы Карла Вальденмайер и Никола Бауманн провели четырехнедельное исследование с участием 199 человек, в основном студентов (средний возраст — 22 года). Каждый участник выбрал шесть личных целей, оценил их сложность и спустя месяц сообщил, удалось ли их достичь.

Результаты доказали, что чем сложнее цель, тем ниже вероятность ее достижения. Однако у «ориентированных на действие» участников эта связь была слабее: они чаще успешно справлялись даже с трудными задачами. А вот у «ориентированных на состояние» успех резко снижался по мере усложнения целей. При легких задачах различий между группами почти не было.

«Кто поднимается на Эверест? Все зависит от того, насколько трудной человек считает эту цель. Для «действующих» — это очередной вызов, для «задумывающихся» — препятствие», — отметили авторы исследования.

Ученые подчеркнули, что ключевым фактором является саморегуляция эмоций: умение сохранять спокойствие, когда что-то идет не по плану, и вовремя перейти от анализа к действию.

Ранее ученые впервые раскрыли суть человеческого интеллекта.

