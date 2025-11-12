На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стресс может нарушать мозговое кровообращение, выяснили ученые

eLife: стресс способен вызывать нарушения кровотока в мозге
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что стресс способен вызывать нарушения кровотока в мозге. Этот фактор способствует развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Ученые установиои, что у мышей за поддержание нормального кровотока и согласованную активность нейронов отвечают редкие нервные клетки — нейроны nNOS первого типа. Они составляют менее 1% от всех нейронов мозга. Эти клетки крайне чувствительны к стрессу и могут погибать при сильных эмоциональных перегрузках.

Чтобы изучить влияние клеток nNOS, ученые использовали токсин сапорин, избирательно уничтожавший только этот тип нейронов. После воздействия они наблюдали значительное ослабление спонтанных колебаний сосудов мозга и снижение активности нейронов.

Удаление этих нейронов у животных также приводило к снижению как кровотока, так и электрической активности мозга, особенно во время сна. Это, по словам ученых, доказывает, что nNOS-клетки играют ключевую роль в снабжении мозга кислородом и поддержании нейронных связей.

«Снижение кровотока — один из факторов, ускоряющих ухудшение работы мозга и развитие нейродегенеративных заболеваний у людей. Потеря этих редких нейронов из-за хронического стресса может быть недооцененной причиной такого ухудшения», — отметил ведущий автор исследования, профессор инженерных наук Патрик Дрю.

Исследователи считают, что клетки с аналогичными функциями также присутствуют в мозге человека. Понимание их роли может помочь разработать новые способы профилактики возрастных нарушений мозга и, возможно, замедлить развитие деменции.

Ранее были названы признаки стресса, которые проявляются во сне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами